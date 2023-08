Ódor sa stretol so zástupcami stredoškolákov, predstavili mu svoje desatoro a prebrali aktuálne témy školstva

Poverený premiér Ľudovít Ódor diskutoval so zástupcami stredoškolákov. Ako uviedol po spoločnom rokovaní prezident Aliancie stredoškolákov Viliam Dominik Ďuraš, zástupcovia Aliancie stredoškolákov predstavili šéfovi kabinetu svoje desatoro a hovorili aj o mnohých aktuálnych témach školstva.

Ódor spomedzi priorít stredoškolákov vyzdvihol kritické myslenie i finančnú gramotnosť. Zdôraznil, že je potrebné zamerať sa ne, keďže stredoškoláci podľa neho potrebujú k praktickému životu kritické myslenie.

Odliv mozgov a demotivácia

V tomto kontexte upozornil na nárast extrémizmu na stredných školách, čo podľa neho súvisí s absenciou schopnosti vyhľadávať a používať informácie.

Poverený predseda vlády pripomenul aj odliv mozgov do zahraničia, čo podľa neho do istej miery súvisí aj s demotiváciou študentstva už na stredných školách. V tomto smere považuje Ódor za potrebné urobiť viac v oblasti výučby.

Študenti podľa premiéra vnímajú problém najmä v prístupe a memorovaní, kdežto v zahraničí je dôraz kladený aj na zážitky a pedagógovia sú motivovanejší. Ódor považuje za potrebné venovať sa aj problematike prípravy budúcich učiteľov.

Perspektíva do budúcnosti

Opatrenia na zvrátenie odlivu mozgov do zahraničia sú podľa Ódora načaté už v Pláne obnovy, no dodal, že to nie je len o peniazoch.

Považuje za potrebné zamerať sa aj na perspektívu do budúcnosti, napríklad pri zlepšovaní vysokých škôl.

„Zároveň je úplne prirodzené, že tí mladí ľudia idú študovať do zahraničia a dosť často chýba aj tá komunikácia, ten kontakt s nimi, aby vedeli o tom, čo vlastne tento štát potrebuje, v akých oblastiach by mu mohli pomáhať. Ani nemusia byť naspäť, ale možno dokážu venovať časť svojich kapacít na to, aby zlepšili nejakú aplikáciu pre štát, alebo niečo iné vymysleli,“ povedal Ódor.