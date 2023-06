Ministerstvo doplatí školám náklady na energie za rok 2023, pôjde im vyše dvanásť miliónov eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR doplatí školám zvýšené náklady na energie na rok 2023, spôsobené rastom cien energií. V treťom kole dohodovacieho konania by zriaďovateľom škôl a školských zariadení mali byť poskytnuté prostriedky na energie za január až apríl 2023, a to na základe údajov z formulára vyplneného do 25. mája. Celková suma by mala byť 12,4 milióna eur. Ministerstvo o tom informovalo v tlačovej práve.

Ak boli vyplnené údaje kontrolami vyhodnotené ako chybné, je potrebné opäť vyplniť online formulár. Tiež je potrebné zaslať príslušnému regionálnemu úradu školskej správy (RÚŠS) skeny faktúr na individuálne posúdenie.

„RÚŠS zašle ministerstvu skeny faktúr, ktoré dokazujú správnosť údajov v elektronickom formulári,“ vysvetľuje rezort školstva. MŠVVaŠ by následne malo rozhodnutie upraviť.

„V 2. kole dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023 bola zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení vypočítaná výška finančnej pomoci na úhradu výdavkov na energie spotrebované v januári a februári 2023. Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov bol vstup zriaďovateľa do dohodovacieho konania,“ uviedlo ministerstvo.