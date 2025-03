Na Slovensku pracuje zhruba 90-tisíc učiteľov. Profesii dominujú ženy, výnimkou sú vysoké školy

Na Slovensku pracuje v predškolských zariadeniach, na základných, stredných a vysokých školách okolo 90-tisíc učiteľov.

Ako informovala Jasmína Stauder zo Štatistického úradu SR pri príležitosti piatkového Dňa učiteľov, ktorý si na Slovensku a v Česku pripomíname od roku 1955, podľa Sčítania obyvateľov, domovy a bytov 2021 to bolo presne 89 138 učiteľov.

Na vysokých školách je viac mužov

Medzi učiteľmi v predškolských zariadeniach, na základných a stredných školách jednoznačne prevládajú ženy, na vysokých školách mierne prevažujú muži.

„V predškolských zariadeniach a na základných školách pôsobí len okolo 6-tisíc mužov, ženy – učiteľky tak predstavujú 90 percent všetkých učiteľov v tomto type škôl. Na stredných školách tvoria muži štvrtinu pedagógov, pričom ženy až 74 percent. Na vysokých školách vyučujú prevažne muži, a to viac ako 51 percent,“ uviedla Stauder.

Väčšina učiteľov, takmer 80 % v predškolských zariadeniach, základných a stredných školách a takmer tri štvrtiny na vysokých školách, je vo veku medzi 30 až 59 rokov. V skupine stredoškolských učiteľov je však až takmer 42 percent vo veku 50 rokov a viac. Okolo 30 percent učiteľov vo všetkých typoch škôl je vo vekovej skupine 40 – 49 rokov.

Prešovský kraj má najviac učiteľov

Najviac učiteľov v predškolských zariadeniach, v základných školách aj na stredných školách pôsobí v Prešovskom kraji, a to takmer 13 500. Ako zdôraznila Stauder, je to prirodzené, pretože tento kraj má najviac obyvateľov, najnižší priemerný vek obyvateľov (39 rokov) a najviac detí do veku 14 rokov.

Vysokoškolskí učitelia prevládajú v Bratislavskom kraji, pôsobí v ňom 32 percent všetkých vysokoškolských učiteľov, pričom nasleduje Košický kraj, kde na vysokých školách a univerzitách pôsobí približne 16 percent vyučujúcich. Najvyšší počet učiteľov na 1 000 obyvateľov je na Orave a v okresoch Levoča, Prešov, Banská Štiavnica.