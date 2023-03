Ministerstvo školstva vybralo 40 škôl, budú sa učiť podľa nového vzdelávacieho programu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vybralo a zverejnilo 40 škôl, ktoré budú od nového školského roka učiť podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu. Zoznam je dostupný online, na stránke https://vzdelavanie21.sk/skoly-postupne-zavadzanie-svp/.

Pilotnú skupinu vybral expertný tím tvorený zástupcami ministerstva a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) spomedzi 109 škôl, ktoré prejavili záujem. Vzhľadom na veľký záujem sa ministerstvo rozhodlo do pilotného overovania zapojiť viac škôl, než bolo pôvodne plánované.

Školy sa mohli prihlasovať do 3. marca prostredníctvom online formulára. Zo škôl, ktoré prejavili záujem o zapojenie, sa 98 chcelo zapojiť už od školského roka 2023/2024. MŠVVaŠ o tom informovalo v tlačovej správe. Školám budú pri zavádzaní zmien pomáhať odborníci z NIVaM-u aj z Regionálnych centier podpory učiteľov. Postupné zavádzanie zmien a ich vyhodnocovanie sú potrebné pre úspešnosť reformy.

„Pôvodný cieľ bolo nájsť 30 základných škôl, pre vysoký počet kvalitných prihlášok a motivovaných škôl sme sa rozhodli skupinu rozšíriť. Bolo to skutočne náročné rozhodovanie a s tímom sme strávili viacero hodín, aby sme zohľadnili všetky kritériá a vybrali skutočne reprezentatívnu skupinu škôl,“ uviedol poverený minister školstva Ján Horecký.

„Počet škôl vstupujúcich do pilotného overovania je limitovaný kapacitnými možnosťami NIVaMu a Regionálnych centier podpory učiteľov. Uvedomujeme si totiž, že tieto prvé školy budú potrebovať silnú expertnú podporu. Okolo každej školy vznikne podporný expertný tím,“ dodal.

Pri výbere škôl bol kladený dôraz aj na ich rozmanitosť, tak, aby boli rovnomerne zastúpené všetky kraje a v rámci nich rozloženie do viacerých okresov. Dbalo sa aj na zastúpenie miest i menších obcí. Zastúpené sú aj neplnoorganizované školy, ktoré predstavujú štvrtinu z vybraných.

„V zozname sú aj tri školy s vyučovacím jazykom maďarským, tri s vyšším zastúpením žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďalším z kritérií bola aj účasť súkromných a cirkevných škôl. Vybrané boli všetky cirkevné školy, ktoré si podali registráciu,“ uvádza ministerstvo.

Prihliadnuté bolo aj na blízkosť Regionálneho centra podpory učiteľov. Experti tiež brali do úvahy aj angažovanosť škôl a ich účasť v pilotnom overovaní vzdelávacích cyklov.

Ďalšia registrácia by mala byť otvorená na jeseň tohto roka. Rezort školstva predpokladá, že zapojiť by sa mohlo 100 škôl, ktoré by od školského roka 2024/2025 začali zavádzať nový Štátny vzdelávací program. Očakáva tiež, že v roku 2025 by do zavádzania zmien mohla byť zapojená tretina všetkých škôl na Slovensku. Celoplošné zavedenie nového školského vzdelávacieho programu je očakávané od školského roka 2026/2027.