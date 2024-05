Minister investícií Raši ohlásil, že z nových eurofondov pôjde takmer 200 miliónov na rekonštrukcie škôl (video+foto)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vo štvrtok ohlásilo novú výzvu na rekonštrukciu škôl na celom Slovensku v objeme takmer 200 miliónov eur. Pôvodnú výzvu zameranú na základné školy zrušilo, pretože podľa rezortu nebola nastavená správne a pre nízku alokáciu nedokázala reflektovať na rôzne potreby škôl.

„Teší nás, že práve na Deň Európy môžeme ohlásiť novú výzvu v objeme takmer 200 miliónov eur, ktorá pomôže školám vo všetkých regiónoch Slovenska stať sa modernejšími inštitúciami poskytujúcimi kvalitné vzdelávanie,“ povedal na tlačovej besede minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).

Výzva sa navýšila o 140 miliónov

Z pôvodných 50 miliónov sa výzva navýšila na zhruba 190 miliónov eur s tým, že v budúcnosti, keď prejdú určité formálne kroky na úrovni Európskej komisie, bude môcť byť výzva navýšená o ďalších takmer 40 miliónov eur. Samosprávam neprepadnú spracované projektové dokumentácie ani financie, ktoré na ne vynaložili, ale budú sa s nimi môcť zapojiť do novej výzvy.

Výzva je určená na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu v základných školách, základných umeleckých školách, stredných školách, centrách voľného času a školských kluboch detí, s výnimkou súkromných škôl. Výzvou môžu školy riešiť napríklad podporu desegregácie výchovy a vzdelávania, debarierizáciu škôl a školských zariadení, materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení, budovanie či modernizáciu učební vrátane vonkajších priestorov, výstavbu a rekonštrukciu školských športovísk.

Úzka spolupráca s regiónmi

Výzva bola spracovaná v úzkej spolupráci s regiónmi. Získať podporu v rámci výzvy sú oprávnené len tie projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou udržateľného mestského rozvoja.

Ide o otvorenú výzvu a uzavrie sa až v prípade vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov. Minimálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov na jeden projekt je 201-tisíc eur.

Na ťahu sú vyššie územné celky

„Treba ešte dodať veľmi zaujímavú informáciu, že v tejto chvíli máme pod touto strechou aj ďalších 46 miliónov eur vo výzvach pre kvalitné stredné školy v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu v Trenčianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. K dnešku je predložených 23 projektov v objeme viac ako 32 miliónov eur,“ doplnil štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák.

Na ťahu sú teraz podľa neho vyššie územné celky, ktoré si môžu ešte stále požiadať o peniaze na stredné školy. „Dnes sa bavíme, čo sa týka rozvoja škôl v regiónoch, o balíku približujúcom sa výhľadovo k sume 300 miliónov eur,“ doplnil.

Výzva nebola odkonzultovaná

Chybou pôvodnej 50-miliónovej výzvy podľa ministra Rašiho bolo, že nebola odkonzultovaná s potenciálnymi prijímateľmi a samosprávami. Výsledkom bolo, už v prvom kole prišlo 278 dopytov v hodnote 237 miliónov eur.

„Hoci už po prvom kole bolo jasné, že nie je možné vyhovieť všetkým žiadateľom, bývalé vedenie rezortu automaticky vyhlásilo aj druhé kolo, kde prišlo ďalších 94 žiadostí v hodnote ďalších 71,8 mil. eur. Ak by sme výzvu nezrušili, zo žiadostí, ktoré k nám prišli, by sme mohli uspokojiť len približne každého šiesteho žiadateľa a viac ako 80 percent žiadateľov by zbytočne minulo svoje financie na projektové zámery,“ vysvetlil šéf rezortu. Preto sa rozhodli výzvu prepracovať tak, aby mala jasné pravidlá a podmienky na základe požiadaviek regiónov, dodal.