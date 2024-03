Maturitný týždeň sa začal viac ako 41-tisíc študentom, úspešné skúšky osobne poprial minister Drucker

Na Slovensku sa začal maturitný týždeň, 688 škôl tak čakajú písomné maturity. Viac ako 41-tisíc maturantov absolvuje písomné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka a matematiky.

Úspech študentom osobne poprial aj minister Drucker

Žiaci maďarskej a ukrajinskej národnosti budú maturovať aj z ich materinského jazyka. Z celkového počtu maturantov je vyše 2 500 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Informovalo o tom ministerstvo školstva s tým, že úspešné skúšky študentom poprial osobne aj šéf rezortu školstva Tomáš Drucker priamo na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, ktorú navštevoval. Minister súčasne otvoril aj obálky s testami písomných maturít zo slovenského jazyka a literatúry.

Maturita je prvou dospeláckou výzvou

„Dnes je dôležitý deň pre našich študentov a študentky. Maturitné skúšky sú prvou ozajstnou dospeláckou výzvou, ktorá vás posunie k novým možnostiam a príležitostiam či už v ďalšom štúdiu, alebo v novej profesionálnej kariére. Maturitné skúšky sú viac, než len testom vedomostí a schopností. Sú to aj skúšky vytrvalosti a odhodlania. Je to veľký krok do sveta, v ktorom sa budete pravidelne stretávať s náročnými rozhodnutiami,“ uviedol Drucker a študentom poprial, aby maturita bola začiatkom ďalších životných úspechov.

Priebeh maturitného týždňa

Ako informoval rezort školstva, maturitný týždeň otvoril externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, a tiež test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov s maďarským vyučovacím jazykom. Skúšky budú pokračovať v stredu 13. marca, keď budú maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.

Vo štvrtok 14. marca maturantov čaká externý test z matematiky a v piatok 15. marca test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a tiež z ukrajinského jazyka pre žiakov zo škôl národnostných menšín. Výsledky externej časti maturitnej skúšky si všetky školy budú môcť prevziať 3. mája 2024 elektronickou formou. Výsledky maturít budú školám doručené do 12. mája.