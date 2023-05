Kúpené diplomovky sú problém, ministerstvo má na muške štyri firmy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR začalo na základe podnetu Nadácie Zastavme korupciu správne konanie voči firmám predávajúcim záverečné práce.

Firmám hrozia pokuty

Ide o štyri firmy, a ako uviedol v tlačovej správe Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu, za toto konanie im hrozia pokuty.

V spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl nadácia pred rokom presadila zahrnutie pojmu „akademický podvod“ do legislatívy, keďže sa zistilo, že približne 20 percent študentov môže skončiť vysokú školu s kúpenou diplomovkou.

Akademický podvod

Podľa Suchého ale nadácia zistila, že viaceré firmy a weby sa i naďalej živia takýmito aktivitami, a preto podali podnet rezortu školstva.

„Akademický podvod, ako ho definuje nový zákon, zahŕňa situácie, keď študent predkladá záverečnú prácu, ktorá nie je výsledkom jeho vlastnej a samostatnej činnosti. Sankcie sa však vzťahujú aj na firmy a osoby, ktoré sa podieľajú na písaní či propagácii predaja záverečných prác. Hrozí im pokuta vo výške od 10-tisíc do 50-tisíc eur,“ vysvetľuje tlačová správa.

Ak by MŠVVaŠ SR rozhodlo, že sa firmy dopustili priestupku, a udelilo im pokuty, mohol by vzniknúť dôležitý precedens. „Veríme, že takéto pokuty by mohli odstrašiť od podobného konania aj ďalšie firmy a osoby, čo by prispelo k férovejšiemu a kvalitnejšiemu vysokoškolskému prostrediu na Slovensku,“ uzatvára Suchý.