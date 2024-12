Kultúra pre školy sa spustí v budúcom roku, ide o prioritný projekt Šimkovičovej ministerstva

Pilotný projekt Kultúra pre školy plánuje Ministerstvo kultúry (MK) SR spustiť v budúcom roku. Pre agentúru SITA to uviedla vedúca Oddelenia komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská. Dodala, že ide o prioritný projekt.

„Finančnou podporou tvorby pre žiakov určenou vrcholovým štátnym kultúrnym a umeleckým inštitúciám sa naplní zámer sprostredkovať na profesionálnej úrovni žiakom základných a stredných škôl stretnutie so živým umením, sprístupniť významné artefakty múzeí, galérií a knižníc, či uplatniť vlastnú kreativitu v umeleckých dielňach,“ ozrejmila cieľ projektu.

Výhodné vstupné pre žiakov

Vstupné pre žiakov by malo byť nulové, prípadne výrazne nižšie, než v cenníku. Podujatia by mali realizovať rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu kultúry. MK SR by tiež malo poskytovať ucelený prehľad o podujatiach prostredníctvom svojho informačného portálu.

„V rámci predmetného pilotného projektu Kultúra pre školy, finančná podpora je a bude smerovaná na naše kultúrne a umelecké organizácie (tvorba programov, refundácia nulového resp. zníženého vstupného),“ uviedla Bačinská s tým, že z tohto dôvodu v tejto fáze nie je dohodnutá konkrétna spolupráca s ministerstvom školstva.

Kultúrne poukazy neboli efektívne

Prípravu projektu Kultúra pre školy avizovala ministerka Martina Šimkovičová (nom. SNS) na tlačovej besede po výjazdovom rokovaní vlády v Modre začiatkom októbra.

„Možno si pamätáte kultúrne preukazy. Keďže sme mali veľa požiadaviek na kultúrne poukazy, ktoré sa osvedčili, ale nebolo to celkom efektívne dopracované, tak sme riešili túto záležitosť s jednotlivými inštitúciami,“ uviedla vtedy a vysvetlila tiež, že školy by mali byť zvýhodnené a nemali by platiť plné sumy.