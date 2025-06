V posledné dni školského roka si verejnosť opäť bude môcť pozrieť modelové koľajisko Železnično-modelárskeho klubu SPŠD v Košiciach - VIDEO, FOTO

V posledné dni školského roka si verejnosť opäť bude môcť pozrieť modelové koľajisko Železnično-modelárskeho klubu Strednej priemyselnej školy dopravnej (SPŠD) v Košiciach.

Ako pre agentúru SITA priblížil vedúci klubu Martin Balkovský, majú za sebou polstoročie fungovania. „Aspoň my to tak datujeme, od roku 1975, hoci prvotné myšlienky a úvahy o vzniku klubu boli už o niečo skôr. Výsledok sa ale objavil v školskom roku 1974/1975,“ vraví Balkovský s tým, že si oficiálne pripomínajú 50. výročie fungovania.

Priznal, že nie je úplne jasné, kto prišiel s myšlienkou vytvorenia koľajiska, išlo zrejme o nadšencov z radov študentov za podpory pedagógov. Konkrétne mená sú ale stratené v histórii, nie sú známe písomné pramene, z ktorých by bolo jasné, ktorý učiteľ s ideou prišiel.

História koľajiska

Samotné koľajisko sa nachádza v neveľkej miestnosti v suteréne školy. Ako vedúci klubu ozrejmil, nie je vytvorené podľa žiadnej konkrétnej predlohy, je vymyslené. Prispôsobené je pivničným priestorom, v ktorých sa nachádza.

Dôvodom, prečo bolo umiestnené práve v suteréne je to, že v čase jeho zrodu to bol jediný dostupný priestor na škole a v pivničných priestoroch ostalo doposiaľ. Pôvodným zámerom pri vzniku koľajiska bolo jeho využitie pri výučbe dopravných odborov na škole i prenesenie teoretických vedomostí žiakov do praxe. „Časom sa od toho upustilo aj pre zmenu osnov,“ vysvetľuje Balkovský históriu koľajiska. Verejnosti ho prvýkrát sprístupnili v roku 1994.

Najbližšie ukážu koľajisko a modely verejnosti 24. až 26. júna. Vstup je bezplatný. Balkovský zdôraznil, že cieľom je potešiť najmä deti, ktoré si vláčiky môžu aj „ohmatať“ či zahrať sa na výpravcu. Záujem verejnosti počas trvania akcie máva podľa vedúceho klubu stúpajúcu tendenciu a posledné dni bývajú z hľadiska návštevnosti silnejšie. Štandardne robievajú celotýždňové akcie, tentokrát ale zvolili tri dni, aj vzhľadom na záver školského roka.

Rôznorodosť železničnej dopravy

Koľajisko aj vláčiky sú v mierke zmenšené 87-krát. Pokiaľ ide o rozloženie koľajiska, disponuje hlavnou traťou s osobnou aj nákladnou stanicou a dvomi lokálnymi traťami. Majú tiež úzkorozchodnú trať. „Nešpecializujeme sa na konkrétnu železničnú éru, ale snažíme sa prezentovať rôznorodosť železničnej dopravy,“ priblížil Balkovský.

Doplnil, že majú modely napríklad zo začiatku parnej éry železníc, ale aj súčasné vlaky. „Máme TGV (Trains à Grande Vitesse, vysokorýchlostné vlaky francúzskych železníc – pozn. SITA) aj súčasné súpravy osobných vlakov. Taktiež prezentujeme rôzne železničné správy, súkromné aj štátne, zo Slovenska aj zahraničia. Prevažujú ale naši dopravcovia,“ uviedol.

Usilujú sa prezentovať aj nákladné vlaky, aby si malí návštevníci vedeli predstaviť, čo sa na železnici zvyklo prevážať a čo sa na nej preváža v súčasnosti.

Hodnotu koľajiska a zbierky modelov podľa Balkovského nemožno peňažne vyčísliť, a to aj kvôli nespočetným hodinám práce a množstvu energie, ktoré boli vynaložené na jeho údržbu. Na vykrytie jedného školského roka im podľa jeho slov postačuje niekoľko stoviek eur. Financie získavajú z dobrovoľných zbierok, teda z akcií pre verejnosť, ale aj zo sponzorských darov.

Najdrahšou položkou sú modely, rušne a vozne. Niektoré získavajú od darcov, napríklad prepravcov či výrobcov. V súčasnosti disponujú zhruba 570 modelmi, každý jeden model je zaevidovaný a má priradené jedinečné číslo.

Balkovský priznal, že vytvorili aj duplikát koľajiska. Ako ozrejmil, ich predchodcovia pri vytváraní koľajiska využili koľajnice, ktoré mali základ z ocele a boli potiahnuté meďou.

„Lenže tým, že sme v pivnici a je tu zvýšená vlhkosť, takže tie medené koľajnice zakaždým zoxidovali. Vláčiky potom nejazdili spoľahlivo. Naši predchodcovia to čistili šmirgľom, prešúchali medenú vrstvu a dostali sa na kovový základ. Ale ten začal hrdzavieť,“ vysvetlil. Postupne teda museli vymeniť koľajnice za nové.

Niektoré úseky sú stále pôvodné, no väčšina už bola vymenená. „Postupne vytvárame duplikát toho koľajiska,“ uviedol. Podotkol ale, že základ je stále pôvodný, ktorý zanechali ich predchodcovia.

Viac ako dve desiatky súprav

Dodal, že pri prerábkach a výmene upravili niektoré sklonové pomery a tiež oblúky. Zmenili aj rozloženie niektorých staníc, tých je celkovo sedem. Trať musia obsluhovať prinajmenšom tri osoby, ovládanie je analógové, nie digitálne. Počas prvej výstavy jazdilo na koľajisku päť súprav, v súčasnosti to môžu byť viac ako dve desiatky.

„Sme hrdí na to, že tú myšlienku, dá sa povedať našich otcov, udržujeme stále pri živote,“ zdôraznil Balkovský s tým, že sa usilujú udržiavať ju pre nasledujúce generácie, najmä pre deti. „Pre deti je to stále magnet napriek vývoju výpočtovej techniky,“ skonštatoval. „Myslím si, že toto stále bude tá najdokonalejšia 3D hračka,“ dodal.

Poznamenal, že kedysi boli modely vlakov pomerne bežnou hračkou, v súčasnosti sú ale aj s ohľadom na ceny menej prístupné. „Hračka našich rodičov sa stala pre mladé rodiny nedostupnou. Nechceme deti ukrátiť o možnosť takto sa potešiť,“ vysvetlil.

Koľajisko udržiavajú zanietení priaznivci železničného modelárstva a študenti SPŠD, ale aj ďalších košických škôl. Úzku spoluprácu majú i s Detskou železnicou v Čermeli. Balkovský ale priznal, že zaznamenávajú slabnúci záujem mladých o modelárstvo. Mení sa podľa neho aj postoj samotných detí, ktoré čoraz väčšmi preferujú výpočtovú techniku. „Cítime, že aj tá zručnosť býva nižšia, rovnako aj záujem,“ skonštatoval a dodal, že kontinuitu náboru im „preťala“ aj pandémia.