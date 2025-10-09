Kde sa talenty učia prežiť: Pravda o študentských internátoch - KOMENTÁR

Študentské internáty na Slovensku sú dlhodobo nielen ubytovacím priestorom, ale aj symbolom stavu nášho vysokoškolského systému. Každý september prináša novú vlnu študentov, ktorí prichádzajú s kuframi plnými nádejí a očakávaní, no namiesto moderného bývania ich často čakajú priestory, ktoré pripomínajú skôr múzeum socialistickej architektúry než miesto, kde by mali rozvíjať svoje talenty. Zatekajúce strechy, plesnivé steny a nábytok, ktorý pamätá časy, keď ešte internet nebol bežnou súčasťou života, sú realitou, s ktorou sa musia vyrovnať tisíce mladých ľudí.
Vtáky v izbách
Podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) z roku 2023, ktorú podrobne rozobral magazín Trend, sú podmienky v mnohých internátoch žalostné. Študenti na sociálnych sieťach zdieľajú fotografie sprchových kútov, kde voda tečie všade, len nie tam, kde by mala, alebo izieb, kde pleseň vytvára abstraktné umelecké diela na stenách.
Napríklad na internátoch Univerzity Komenského v Bratislave študenti hlásia, že v niektorých izbách sa okná nedajú poriadne zatvoriť, čo v zime znamená boj s chladom a v lete s hmyzom.
V Košiciach na Technickej univerzite zase študenti opisujú situácie, keď sa do izieb nasťahovali vtáky, pretože strechy a okná sú v takom zlom stave, že poskytujú skôr útočisko pre prírodu než pre ľudí. Tieto podmienky nie sú len nepríjemné, ale aj zdraviu škodlivé, a nútia študentov zamýšľať sa, či štúdium na Slovensku vôbec stojí za to.
Úplne iný svet v Česku
Nie je prekvapením, že Slovensko patrí v rámci OECD k lídrom v odlive talentov – takmer každý piaty študent odchádza študovať do zahraničia, čím nás predbehne len Luxembursko.
Napríklad v Česku študenti nachádzajú nielen kvalitnejšie vzdelanie, ale aj internáty, ktoré pripomínajú skôr moderné apartmány než ubytovne z čias totality. V Brne či Prahe sú izby vybavené novým nábytkom, vysokorýchlostným internetom a kúpeľňami, ktoré nevyzerajú ako kulisy hororu.
Na Slovensku? Študent medicíny na Univerzite Komenského v Bratislave opísal, ako si musel sám opravovať posteľ, pretože tá pôvodná sa rozpadávala, a iný študent z Banskej Bystrice zdieľal príbeh, ako počas dažďa zbieral vodu do vedra pod deravou strechou. Tieto príbehy nie sú ojedinelé, ale skôr každodennou realitou.
Situácia nie je úplne beznádejná
Štátny tajomník ministerstva školstva Róbert Zsembera zdôraznil, že cieľom je vytvoriť podmienky, aby mladí zostávali študovať doma. Nový zákon o vysokých školách sľubuje väčšiu flexibilitu, moderné formy výučby a dôraz na prax. To znie skvele, no ak prvá „prax“ študenta spočíva v tom, ako prežiť v izbe s nefunkčným kúrením alebo ako sa vyhnúť plesni, je zrejmé, že niečo nie je v poriadku.
Ako môžeme očakávať, že mladí ľudia budú investovať svoju energiu do štúdia, ak ich základné životné podmienky pripomínajú skôr survivalový tábor než akademické prostredie? Napriek tomu nie je situácia úplne beznádejná. Ministerstvo školstva investovalo takmer 160 miliónov eur do rekonštrukcií 23 projektov, vrátane internátov Slovenskej technickej univerzity (STU) a Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).
V Bratislave sa internáty Mladosť a Dobrovičova postupne modernizujú – napríklad na Mlynoch sa už niektoré bloky môžu pochváliť novými oknami, podlahami a vynovenými kúpeľňami. Vo Vlčom Hrdle by mal byť čoskoro dokončený nový objekt, ktorý sľubuje vyšší štandard bývania.
V Košiciach, kde sú podmienky podľa univerzitných predstaviteľov ešte horšie než v hlavnom meste, sa univerzity dožadujú väčšej podpory, aby mohli študentom ponúknuť dôstojné bývanie. Štátne úvery a plány na rozšírenie kapacít dávajú nádej, no realita je taká, že mnohí študenti stále čelia neistote, či sa im ujde miesto na internáte, alebo budú nútení hľadať drahé podnájmy, ktoré si len málokto môže dovoliť.
Nemôžeme strácať svoje talenty
Problém však nie je len v nedostatku financií. Chýbajú pozemky na výstavbu nových internátov, a tempo renovácií zaostáva za potrebami. Napríklad Univerzita Komenského dlhodobo bojuje s kapacitnými problémami – v Bratislave je dopyt po internátnych lôžkach oveľa vyšší než ponuka, čo núti študentov hľadať alternatívy na súkromnom trhu, kde ceny za podnájom často presahujú 300 eur mesačne.
Kým politici sľubujú lepšiu budúcnosť, realita je pomalá a často nedostačujúca. Rekonštrukcie starých budov sú síce krokom vpred, no bez výstavby nových internátov a systematického prístupu k ich správe zostávajú len kvapkou v mori potrieb.
Ak chceme, aby naše talenty zostávali doma, nestačí opravovať staré budovy – musíme im ponúknuť prostredie, ktoré ich inšpiruje a dáva im pocit, že na nich záleží. Moderné internáty by mali byť samozrejmosťou, nie výnimkou. Kým sa však budeme spoliehať na provizórne riešenia a sľuby, ktoré sa plnia pomalšie než semestrálne skúšky, budeme naďalej svedkami odlivu mozgov.
Slovensko si nemôže dovoliť strácať svoje talenty len preto, že im namiesto kvalitného bývania ponúka plesne a deravé strechy. Je načase, aby sme investovali do budúcnosti – a to začína dôstojným domovom pre našich študentov.