Epidemická situácia v Košiciach sa výrazne zhoršila, chrípkové prázdniny museli vyhlásiť skoro dve desiatky škôl

Chrípka zatvorila skoro dve desiatky košických škôl. Ako informovalo mesto Košice, epidemická situácia v meste sa za posledné dni výrazne zhoršila, čo malo za následok zvýšenie počtu škôl, ktoré museli vyhlásiť chrípkové prázdniny. Na začiatku tohto týždňa ich bolo 19, kým minulý týždeň sa to týkalo deviatich základných i materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto.

Ich riaditelia museli prostredníctvom školského portálu edupage oznámiť, že na nasledujúce dni prerušujú vyučovanie, a to na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich žiakov. Mimo prevádzky sú aj ich školské jedálne, školské kluby detí (družina) a školské centrá voľného času, na niektorých ZŠ sa to týka aj jazykovej školy.

„K doterajším zatvoreným školám nám dnes pribudli štyri základné školy, päť materských škôl a jedno elokované pracoviska MŠ, kde je výučba pozastavená do piatku,“ informovala vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková. Dodala, že v januári sa už do školských lavíc istotne neposadia žiaci zo ZŠ Mládežnícka 3, ZŠ Trebišovská 10, ZŠ Krosnianska 2 a ZŠ Tomášikova 31.

Škôlkari tiež do konca mesiaca nezavítajú ani do MŠ Hečkova 13, MŠ Čínska 23, Dneperská 8, MŠ Jenisejská 24, MŠ Galaktická 11 a ich elokovaného pracoviska Galaktická 9. „Výchovnovzdelávací proces na týchto školách opätovne začne 3. februára, zvyšných deväť škôl, kde teraz majú chrípkové prázdniny, by malo otvoriť svoje brány v priebehu tohto týždňa,“ uzavrelo mesto.