Zmena formy záverečných prác na vysokých školách je v súčasnosti predmetom diskusií. Tieto by sa neskôr mali premietnuť do legislatívnej podoby. Pre agentúru SITA to uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

Fenomén akademických podvodov

Nový model by mal vysokým školám umožniť flexibilne určovať formu záverečnej práce, zároveň by mal prispieť k podpore praktických zručností študentov.

„Tento návrh by mohol pomôcť znížiť fenomén akademických podvodov. Predpokladáme, že prvé podrobnosti budú známe pred letom, pričom rezort školstva o nich následne bude informovať,“ priblížil rezort školstva.

Umelá inteligencia

Ministerstvo sa tiež zaoberá otázkou efektívneho začlenenia umelej inteligencie do slovenského školstva. Ako uviedlo, príprava plánu integrácie umelej inteligencie do vzdelávacieho systému patrí medzi priority rezortu na tento rok.

Cieľom je, aby technológia uľahčila prácu učiteľom, podporila žiactvo a zvýšila efektivitu celého systému. „V roku 2025 bude pokračovať historicky najväčšia digitalizácia základných a stredných škôl, do ktorej smeruje 225 miliónov eur. Zabezpečí aj technické podmienky na zavedenie AI nástrojov. Na jeseň tohto roka budeme hostiť prestížne svetové vzdelávacie fórum OECD, ktorého hlavnou témou bude práve AI vo vzdelávaní,“ uviedlo MŠVVaM SR.

Do tohto termínu chce pripraviť jasný a realizovateľný plán začlenenia umelej inteligencie do školstva.