Deviatakov čaká v najbližších dňoch Testovanie 9, zúčastní sa ho vyše 49-tisíc žiakov

Žiakov deviateho ročníka i ekvivalentných ročníkov stredných škôl s viacročným vzdelávacím programom čaká v najbližších dňoch Testovanie 9. V dňoch 20. a 21. marca sa ho zúčastní vyše 49-tisíc žiakov, a to na viac než 1 600 školách.

Testovanie 9 absolvuje aj viac než 5-tisíc žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ako informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, výsledky Testovania 9 by mali byť základným i stredným školám, tým druhým pre účely prijímacieho konania, známe najneskôr do 19. apríla tohto roka.

Sprístupnené budú v elektronickej podobe, výsledkové listy žiactva by školy mali dostať prostredníctvom elektronickej pošty do 10. mája. Náhradné termíny Testovania 9 budú 4. a 5. apríla.

„Testovanie 9 2024 sa uskutoční 20. marca 2024 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, resp. maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 21. marca 2024 iba na školách s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským, a to zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z ukrajinského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským),“ uvádza rezort školstva. Bližšie informácie o Testovaní 9 sú dostupné online, na stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.