Chceme byť účastní aj pri tvorbe legislatívy, tvrdia riaditelia škôl s rómskymi žiakmi (rozhovor)

Riaditelia a vedúci pracovníci materských a základných škôl na východe Slovenska, v ktorých prevládajú žiaci z marginalizovanej rómskej komunity, sa spojili. Chcú, aby ich podnety, návrhy, ale aj sťažnosti viedli k reakcii zo strany kompetentných úradov.

Založili tak platformu PRŠI, teda Prorómsku školskú iniciatívu. Jedným z jej zakladateľov je riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Lomničke v okrese Stará Ľubovňa Miroslav Zelina. Rómska obec má viac ako 3 600 obyvateľov.

Keď sme spolu hovorili pred viac ako rokom, obávali ste sa zrušenia nultých ročníkov od 1. septembra 2022. Ak si dobre pamätám, končilo v ňom u vás 95 percent detí z materskej školy, pretože nespĺňali školskú zrelosť. Akým problémom ste vtedy čelili?

Áno, máme totiž v materskej škole aj päťročné deti s plienkou či také, ktoré nerozprávajú. Okrem toho bol vtedy problém v tom, že predškolská dochádzka nebola povinná, teda škôlku v tom čase navštevovalo zhruba 50 percent päťročných detí. Ale aj u týchto detí išlo o nízku a dosť slabú dochádzku, tým pádom sme ich neboli schopní za jeden rok pripraviť tak, aby spĺňali podmienky školskej zrelosti a boli pripravené na vstup do prvého ročníka základnej školy.

Mnohé deti prídu do materskej školy a nielenže nevedia po slovensky, ony nevedia ani po rómsky.

Zrušenie nultých ročníkov a zavedenie povinnej predškolskej dochádzky teda pomohlo?

Pomohlo v tom zmysle, že sa podarilo zvýšiť percento zaškolenia detí. Teda, všetky deti sú zaškolené, no pri priemernej 60-percentnej účasti počas celého školského roka, je to stále nepostačujúce. Mnohé deti prídu do materskej školy a nielenže nevedia po slovensky, ony nevedia ani po rómsky.

A tak aj pani učiteľky, ktoré majú akú-takú znalosť rómskeho jazyka, s nimi nevedia komunikovať ani prostredníctvom rómskeho jazyka. Samozrejme, u detí okrem komunikačných schopností chýbajú aj sociálne či grafomotorické zručnosti. Je tam toho veľa, čo je v rodinách zanedbané. Jeden rok nestačí na prípravu detí v našich podmienkach, aby mohli po materskej škole nastúpiť do prvého ročníka.

Samozrejme, že tam idú, pretože nemajú inú možnosť, ale pani učiteľky na základnej škole sa s nimi trápia. Potom to dopadne tak, že viaceré z nich musia opakovať ročník, napriek tomu, že škola im poskytla doučovanie. V triede s učiteľkou pracuje pedagogický asistent.

Ministerstvo školstva avizovalo zmenu systému výučby na základných školách, a to v podobe vzdelávacích cyklov, pričom prvý bude pokrývať prvý až tretí ročník základnej školy. Žiaci by teda nemuseli prepadávať…

Áno, pripravuje sa reforma. Vzdelávacie cykly ale nastavia latku veľmi nízko. V danom ponímaní sa dieťa naučí abecedu do troch rokov, ale to je vlastne to, čo platí pre žiakov, ktorí sú v špeciálnych triedach. Žiaci vzdelávajúci sa vo variante A majú totiž za tri roky zvládnuť abecedu, a my poklesneme na túto úroveň.