Burza stredných škôl v Banskej Bystrici prilákala množstvo budúcich študentov, viaceré si prešli obrovskou modernizáciou (video)

Druhý ročník burzy stredných škôl okresu Banská Bystrica prilákal vo štvrtok do Športovej haly Štiavničky v krajskom meste množstvo žiakov základných škôl, aby sa mohli pozrieť čo im tieto školy ponúkajú.

Ako pre agentúru SITA po otvorení uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter, tohtoročnou burzou nadväzujú na úspešný prvý ročník spred roka, kedy z celého okresu prišlo viac ako 1 200 študentov. O ešte väčšom záujme v tomto roku podľa neho svedčí prihlásených 24 základných škôl a očakávaná účasť 1 300 až 1 500 žiakov.

Obrovský modernizačný skok

Na burze sa prezentuje 19 stredných škôl z Banskej Bystrice bez ohľadu na zriaďovateľskú pôsobnosť.

„Naše krajské stredné školy si prešli obrovským modernizačným skokom. Garantujeme študentom, že nebudú robiť kompromisy a akúkoľvek školu si vyberú, tak je to špičková škola, ktorá učí na moderných zariadeniach a s preškoleným personálom s vynikajúcou kvalitou,“ uviedol župan s tým, že na svojich školách dbajú na bezpečnosť študentov a dôsledne sa venujú šikane.

„Záleží nám na tom, aby sa študenti cítili bezpečne vo svojom kolektíve a aby stredná škola bola príjemným obdobím ich života,“ dodal Lunter.

Kladná odozva

Kladnú odozvu zo strany škôl aj rodičov po prvom ročníku burzy potvrdila aj vedúca Regionálneho centra kariéry BBSK Martina Kováčová.

„Veľmi sa im páčilo, že sme dali takúto možnosť žiakom končiacich ročníkov, aby si mohli na jednom mieste pozrieť všetky stredné školy, ktoré sú v Banskej Bystrici,“ popísala a dodala, že aj teraz prišli všetky stredné školy vynikajúco pripravené.

„Aj žiaci sú pripravení prezentovať svoje školy a je z toho až taká súťaž, že kto bude lepšie prezentovať svoju školu,“ dodala Kováčová.

Premýšľajú nad rozšírením burzy pre celý kraj

Kraj podľa podpredsedu BBSK pre oblasť školstva, športovej infraštruktúry a zamestnanosti Mikuláša Pála organizuje takéto burzy v každom okrese s tými školami, ktoré sa v ňom nachádzajú.

„Rozmýšľame aj nad tým, že by sme to v Banskej Bystrici urobili pre celý kraj, lebo máme špecifické školy, ktoré sú len v niektorých mestách, ako je napríklad konzervatórium, umelecká priemyslovka a podobne. Bolo by preto dobre, keby sa vedeli odprezentovať pred celým krajom,“ povedal k zámerom podpredseda BBSK.