Všetci volajú po reforme verejného obstarávania, podľa šéfa ÚVO súčasné pravidlá spôsobujú problémy aj na Slovensku

Téma reformy verejného obstarávania v rámci Európskej únie dominuje dvojdňovej medzinárodnej odbornej konferencii Úradu pre verejné obstarávanie vo Vysokých Tatrách.

Zúčastňujú sa na nej predsedovia partnerských úradov z krajín Vyšehradskej skupiny, experti z Európskej komisie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a ďalších európskych krajín, zástupcovia štátnej správy aj súkromného sektora.

Všetci volajú po zjednodušení pravidiel

Predseda slovenského Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič potvrdil, že všetci volajú po zjednodušení pravidiel verejného obstarávania, ktoré spôsobuje problémy aj na Slovensku.

Revízia pravidiel pre verejné obstarávania Európskej únie je v súčasnosti v štádiu prípravy. Zámerom je nastaviť nové, ktoré by v čo najlepšej možnej miere zohľadňovali podporu udržateľného obstarávania a efektívnej hospodárskej súťaže, uľahčili prístup malých a stredných podnikov v procesoch verejného obstarávania, či odstránili administratívne prekážky.

Kubovič potvrdil, že súčasné pravidlá komplikujú verejné obstarávania aj na Slovensku. „Je to spôsobené rôznymi faktormi. Jednak sme malý štát a jednak to centrálne verejné obstarávanie v praxi zatiaľ nefunguje úplne na regionálnej, samosprávnej úrovni, a preto je malým verejným obstarávateľom veľmi obtiažne dosahovať tieto ťažké a zložité ciele,“ poznamenal.

Proces sa stále komplikuje

Podľa konzultanta v oblasti verejného obstarávania Martina Goliana sa jeho proces stále komplikuje, zákony sú stále zložitejšie, a hoci sa každá vláda snaží priniesť do tejto oblasti niečo nové, nie vždy to vedie k zjednodušeniu. Slovensko by si podľa jeho slov mohlo brať príklad z českého zákona, ktorý je čitateľnejší.

„Na Slovensku je problémom to, že z verejného obstarávania sa v poslednej dobe stalo adresné obstarávanie. Do určitého limitu sa podnikatelia o zákazkách nedozvedia, a to už podľa mňa nie je verejné obstarávanie,“ zhodnotil.

Poznamenal, že samotný proces verejného obstarávania nie je taký zdĺhavý, ako proces kontroly, ktorá nasleduje. „Tá je oveľa komplikovanejšia, kontrolujeme kontrolované,“ skonštatoval.

Dokument o zlepšení spravodlivej hospodárskej súťaže

Práve Európsky dvor audítorov vydal vlani správu, v ktorej upozornil na to, že zatiaľ čo verejné obstarávanie je kľúčové pri realizácii jednotného trhu, hospodárska súťaž vo verejnom obstarávaní sa v poslednom desaťročí znížila. Rada Európskej únie následne prijala dokument o zlepšení spravodlivej a efektívnej hospodárskej súťaže v prípade zákaziek verejného obstarávania v Európskej únii.

V rámci neho navrhla spustenie celoeurópskeho strategického akčného plánu pre verejné obstarávanie. Predseda úradu pre ochranu hospodárskej súťaže v Českej republike Peter Mlsna je presvedčený o tom, že Európska únia by ale v rámci reformy mala ostať pri forme smerníc.

„Forma nariadení by sa negatívne premietla do radu problémov, ktoré sú už v členských štátoch vyriešené,“ zhodnotil. Práve na konferencii sa podľa neho ukazuje, ako minimálne rozdiely v národných úpravách môžu hrať vo výsledku zásadnú úlohu. Dodal, že čím viac má každý štát regulačných orgánov, tým väčším problémom je komunikácia medzi nimi.

Spomenul aj otázku diskriminačných kritérií, keď mnohí zadávatelia vyžadujú extrémne množstvo referenčných zákaziek či kvalifikačných požiadaviek. „Dostávajú potom maximálne tri ponuky a nemajú z čoho vyberať,“ dodal.