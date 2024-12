Najzodpovednejším obstarávateľom spomedzi vyšších územných celkov bol v minulom roku Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) získal prvé miesto v rebríčku zodpovedného obstarávateľa za rok 2023 v kategórii vyšších územných celkov. Certifikát Zodpovedný obstarávateľ 2023 s hodnotením A+ „veľmi zodpovedný zamestnávateľ“ mu udelila hodnotiaca inštitúcia Transparex, ktorá zostavuje každoročne rebríček úspešnosti subjektov zapojených do verejného obstarávania.

Celkovo obsadil spomedzi 3 492 hodnotených verejných obstarávateľov popredné priečky. „Toto hodnotenie je pre náš úrad známkou kvality za transparentnosť a férový proces prípravy, zadávania a vyhodnocovania podmienok verejnej súťaže. Je to odmena pre celý úrad a hlavne ľudí, ktorí do tohto procesu vstupujú. Ďakujem za to celému tímu Úradu NSK,“ zhodnotil riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.

Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 980 verejných obstarávateľov. Cieľom hodnotenia Transparex je podpora hospodárskej súťaže pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšenie transparentnosti vo verejných súťažiach.

„Nie je to náš prvý úspech. Na poprednej priečke sme sa umiestnili už na začiatku októbra v rebríčku finančného zdravia samospráv za rok 2023. V hodnotení rešpektovaného Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) sme sa stali krajom s najlepším hospodárením,“ povedal predseda NSK Branislav Becík. Nitrianskej župe sa podľa jeho slov darí znižovať dlh na obyvateľa, aktuálne je to 30 eur.

„Samozrejme, z grafov, tabuliek ani ocenení sa nikto nenaje. Ale je to pre nás všetkých dobré vysvedčenie, že konáme správne a naše kroky majú svoju ekonomickú logiku,“ dodal.