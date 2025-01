Všetci severokórejskí vojaci v ruskej Kurskej oblasti môžu byť do polovice apríla mŕtvi alebo zranení

Celý 12-tisícový kontingent severokórejských vojakov, ktorý v decembri nasadili do bojov v ruskej Kurskej oblasti, by mohol byť do polovice apríla zlikvidovaný. Podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) to naznačujú počty zabitých a zranených Severokórejčanov. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Severokórejský kontingent má 92 obetí denne, konštatuje ISW. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začiatkom januára uviedol, že zabitých alebo zranených bolo 3 800 severokórejských vojakov. Podľa juhokórejskej spravodajskej služby bolo k 13. januáru zabitých 300 severokórejských vojakov a ďalších 2 700 bolo zranených.

„Severokórejské sily budú pravdepodobne naďalej trpieť väčším počtom zranených a zabitých v akcii ako je to typické pre ozbrojený konflikt a nie je jasné, či alebo kedy sa zranení severokórejskí vojaci vrátia do boja,“ uviedol ISW.

Analytici inštitútu poznamenali, že ak bude súčasná miera strát pokračovať, celý 12-tisícový kontingent severokórejských vojakov by mohol by mohol byť zničený do 12 týždňov.