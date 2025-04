Záujem o obnovu rodinného domu je podľa prieskumu obrovský, niektorým ľuďom však chýbajú financie

Priemerné mesačné náklady slovenských domácností v starších rodinných domoch na energie sú 127 eur. Môže za to zastropovanie cien a obnova domov. Viac ako polovica vlastníkov starších domov pritom renovovala v posledných dvoch rokoch svoj dom práve z dôvodu túžby po úsporách. Prieskum agentúry Focus z februára tohto roka, uskutočnený pre združenie Budovy pre budúcnosť, potvrdzuje rastúci trend obnovovať rodinné domy.

Plánované obnovy

„Priemerné mesačné náklady na energie v starších rodinných domoch podľa výsledkov nášho prieskumu sú na úrovni 127 eur. Treba však zdôrazniť, že náklady by bez cenových stropov, ktoré platíme zo štátneho rozpočtu, boli tento rok o takmer 40 percent vyššie. Plošné cenové stropy však budúci rok skončia a ak chcú majitelia domov platiť aj naďalej menej, musia svoje nehnuteľnosti obnovovať,“ vysvetľuje analytik platformy Budovy pre budúcnosť Richard Paksi.

Záujem o obnovu domu je podľa prieskumu obrovský. Dve tretiny vlastníkov starších rodinných domov (670-tisíc domov) plánujú realizovať nejaký typ obnovy na svojom dome v nasledujúcich piatich rokoch, pričom 40 percent to plánuje už v najbližších dvoch rokoch. V roku 2023 plánovalo nejaký typ obnovy na svojom dome v najbližších dvoch rokoch len 28 percent respondentov.

Potrebné financie

„V prieskume sme položili množstvo otázok a jednoznačne môžeme skonštatovať, že obnova rodinných domov stojí a padá na peniazoch. Spomedzi tých, ktorí renovovali v posledných dvoch rokoch to až 81 percent uskutočnilo z vlastných úspor, 18 percent úverom z banky a 10 percent štátnou dotáciou,“ priblížila riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.

Až 27 percent opýtaných by chcelo financovať obnovu štátnou dotáciou a 20 percent úverom z banky. Podľa spoločnosti je to pochopiteľné vzhľadom na fakt, že viac ako polovica opýtaných má disponibilný mesačný príjem domácnosti do 1 400 eur, 17 percent od 601 do 1 000 eur a 13 percent iba do 600 eur.

„Tieto dáta len potvrdzujú potrebu pokračovať v dotačnom programe Obnov dom a navyšovať v ňom prostriedky,“ dodáva Paksi.

Energetická spotreba

Na základe prieskumu sa jedna tretina opýtaných neplánuje pustiť do komplexnej obnovy domu pre nedostatok finančných možností a rekonštruovať plánujú postupne po menších, finančne zvládnuteľných celkoch. Technický stav domu pritom vysoko koreluje s výškou mesačného príjmu. Napríklad len 14 percent domácností s mesačným príjmom do 600 eur má zateplenú fasádu, pričom v prípade vyššie príjmových domácnosti s mesačným príjmom nad 1 400 eur je to viac ako polovica.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že konečná energetická spotreba rodinných domov tvorí približne 85 percent z celkovej spotreby domácností a 22 percent z celkovej spotreby krajiny. Na základe výsledkov prieskumu je zhruba 340-tisíc rodinných domov (32 percent zo všetkých) energeticky neefektívnych a potrebujú hĺbkovú obnovu.