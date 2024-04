Výkony v stavebníctve skončili tretí mesiac v mínuse, výrazne sa však zmenilo tempo poklesu 

Objem stavebnej produkcie vo februári dosiahol 471 mil. eur a medziročne sa znížil o 0,4 %. Výkony odvetvia boli medziročne nižšie už tretí mesiac po sebe, ale v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi mesiacmi sa tempo jej poklesu výrazne spomalilo. Po zohľadnení sezónnych vplyvov stavebná produkcia medzimesačne narástla o 5,4 %.

Ako Štatistický úrad SR vo štvrtok informoval, zaostávanie domácej produkcie ovplyvnil medziročný pokles stavebných prác v dominantnej oblasti odvetvia – v novej výstavbe o 1,1 %, ale aj pretrvávajúci dvojciferný prepad malej zložky odvetvia, a to ostatných prác o takmer 18 %. V miernom raste sa udržali len opravy a údržba o 0,9 %. Stavebná produkcia v tuzemsku tvorila takmer 91 % celkového výkonu stavebníctva.

Počet prác na inžinierskych stavbách

„Z hľadiska výrobného zamerania zaznamenala už iba nevýrazný medziročný pokles výstavba budov o 0,5 %. Zmiernil sa aj pokles prác na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba diaľnic, a to o 3,2 %,“ uviedla hovorkyňa štatistikov Jana Morháčová. Pozitívny vplyv na celkový výsledok stavebnej produkcie mali práce v zahraničí, ktoré po dvoch mesiacoch spomalenia dosiahli vo februári rast o viac ako 8 %. Ich podiel na celkovej produkcii predstavoval viac ako 9 %.

„Za dva mesiace roka 2024 produkcia stavebníctva mala objem 865 mil. eur a medziročne klesla o 5 %. Nižšia bola dominantná tuzemská nová výstavba o 6,4 %, naopak podielovo menšie opravy a údržba vzrástli o 2,1 %,“ priblížila Jana Morháčová. V členení podľa výrobného zamerania medziročne klesla stavebná produkcia z výstavby budov o 4,1 % a práce na inžinierskych stavbách o 6,3 %. V prvých dvoch mesiacoch objem stavebných prác v zahraničí medziročne klesol o 8,2 %.

Pesimistický výhľad pre tento rok

Napriek zmierneniu útlmu stavebníctva vo februári výhľad pre tento rok podľa odborníkov ešte nie je optimistický.

„Práve veľmi blízke tempo poklesu produkcie prác doma i v zahraničí aj naďalej poukazuje na negatívny vývoj v európskom stavebnom sektore. Stavebníctvo dopláca na pokles realizovaného dopytu po nových nehnuteľnostiach,“ upozornil analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Vyššie úrokové sadzby a dlhšie obdobie vysokej inflácie totiž obmedzili poskytovanie hypoték a nákupnú silu účastníkov trhu, najmä domácností. Vyššie ceny vstupov sa podľa neho zobrazili aj na obmedzení vládnych a firemných zákaziek, no posledný vývoj cien energií a očakávané znižovanie úrokových sadzieb by mohli stagnujúce trendy rozhýbať smerom nahor. „Proces však nebude rýchly,“ očakáva expert.

Negatívny počet rozostavaných bytov

Tomáš Boháček pripomenul, že na Slovensku sa počet dokončených bytov v 4. štvrťroku 2023 síce zvýšil na najvyššiu úroveň od roku 2010 a prvýkrát po šiestich štvrťrokoch medziročne vzrástlo aj množstvo začatých bytov, avšak počet rozostavaných bytov je naďalej negatívny.

„Oneskorenie medzi zlepšením podmienok na trhu modelovo vykazuje pomerne široké časové pásmo 6 – 12 mesiacov, takže sa domnievame, že viditeľnejšie zlepšenie v stavebníctve by mohlo nastať niekedy na jar budúceho roka. Samozrejme, iba za predpokladu potvrdenia súčasných pozitívnych očakávaní pre uvedené trhové podmienky,“ podotkol analytik 365.bank.

Podľa makroekonomického analytika Mariána Kočiša zo Slovenskej sporiteľne možno očakávať, že stavebná produkcia v tomto roku bude pod tlakom v dôsledku utiahnutej menovej politiky, ktorá prirodzene predražuje výstavbu a zároveň cez vyššie úrokové náklady na úveroch znižuje aj dopyt po bývaní.

„Náročné makroekonomické prostredie a zvýšené ceny materiálov v kombinácií s vyššou cenou práce a rastúcou cenou úverov budú celkovú stavebnú produkciu ovplyvňovať aj v tomto roku. Predpokladáme, že developeri kvôli ochladeniu trhu v minulom roku niektoré svoje plány odkladali a nábeh novej výstavby si bude vyžadovať určitý čas,“ uviedol Marián Kočiš. Podľa neho domácnosti vyčkávajú na zlepšenie úverových podmienok, na druhej strane sa už ceny pre pokles cien nehnuteľnosti stabilizoval, čo naznačuje, že postupné preklopenie k oživeniu aj v oblasti riešenia nového bývania.

Pomohlo dočerpávanie eurofondov

Zároveň vlani stavebnú produkciu ovplyvnilo dočerpávanie eurofondov zo starého programového obdobia, čo sa pozitívne prejavilo najmä v oblasti inžinierskych stavieb.

„Možno očakávať, že tento efekt opadne, nakoľko peniaze z nových eurofondov budú tradične čerpané v tejto fáze programového obdobia skôr pozvoľna. Stavebnú produkciu by naopak mohli podporiť peniaze z plánu obnovy v rámci peňazí, ktoré sú alokované na rekonštrukcie budov,“ predpokladá analytik Slovenskej sporiteľne. Pokles cien energetických komodít sa podľa neho postupne môže preniesť aj do cien stavebných materiálov, cena práce však bude naďalej zvýšená. Zároveň sa v dlhšom horizonte prejaví aj efekt očakávaného uvoľnenia menovej politiky Európskej centrálnej banky, ktorá by svoje sadzby mohla začať znižovať už v lete.

„Nakoľko je však stavebníctvo odvetvie, ktoré je výrazne ovplyvnené hospodárskym cyklom a zároveň sa zmeny dejú s istým oneskorením, resp. zotrvačnosťou, možno tiež očakávať, že isté uvoľnenie príde až v horizonte niekoľkých kvartálov, resp. v budúcom roku,“ dodal Marián Kočiš.