Víťazi Svetového festivalu architektúry: Škola v korunách stromov aj ekologická svätyňa vo veľkomeste

Svetový festival architektúry v Singapure má za sebou 16. ročník, v ktorom odborná porota ocenila architektonické diela z celého sveta. Na záverečnom vyhodnotení v prvý decembrový deň udelili tituly Svetová stavba roka, Svetový interiér roka, Budúci projekt roka a Krajina roka. Okrem hlavných kategórií vyhlásili aj mnohé špeciálne ceny, ako Medzinárodú cenu za krásu budov, Cenu za nejlepšie využitie farieb, či Malý projekt roka.

Huizhen High School v Číne/Approach Design Studio Zdroj: archdaily.com/WAF23

Cenu Svetová stavba roka získal projekt Huizhen High School v Číne od Approach Design Studio. Areál internátnej školy predstavuje „plávajúci les“ s triedami zavesenými na stromoch, spojenými kľukatými cestičkami. „Roztrúsené domčeky na stromoch poskytujú študentom dočasné úniky od školskej záťaže,“ uvádza archdaily.com. Na zošikmenú strechu vedie rampa, ktorá slúži ako prednášková sála pod holým nebom a strešný park so športovými zariadeniami.

Huizhen High School v Číne/Approach Design Studio Zdroj: archdaily.com/WAF23

Ocenenie Svetový interiér roka získal projekt 19 Waterloo Street od SJB v Austrálii. „Víťazný interiér kreatívne využíva rozšírené prepojenia v rámci obmedzeného priestoru na vytvorenie otvorenej a pokojnej oázy v meste,“ konštatuje portál. Fasáda domu je z ulice tvorená náhodným súborom otvorov, pričom interiér tvorí množstvo prepojených miestností so zaujímavými svetelnými podmienkami. Obsahuje tiež unikátne kusy nábytku a rôzne druhy materiálov.

19 Waterloo Street Austrália /SJB Zdroj: archdaily.com/WAF23

Titul Budúci projekt roka získala stavba The Probiotic Tower od Design and More International v Egypte. „Ústredným návrhom probiotickej veže je zmeniť účel zastaraných vodárenských veží na pozitívne riešenie klimatických zmien ako adaptívneho systému pre mestá, najmä v rozvojovom svete,“ píše archdaily.som. Jadrom veže je nádrž bioreaktora na riasy, ktorá absorbuje CO2. Obsahuje tiež bambusovú pláž, fasádne panely z rias, či fotovoltaické panely.

The Probiotic Tower Egypt/ Design and More International Zdroj: archdaily.com/WAF23

Cenu Krajina roka získal projekt Lesopark Benjakitti: Transformácia brownfieldu na mestskú ekologickú svätyňu od Turenscape v Thajsku. „Víťazný projekt premení bývalú tabakovú továreň na odolný živý ekosystém, ktorý je najväčším verejným rekreačným priestorom v centre Bangkoku,“ poznamenal portál. Stavba znižuje ničivú silu dažďovej vody, filtruje kontaminovanú vodu a poskytuje užitočný biotop pre voľne žijúce živočíchy v krajine.