Rezidenčný projekt v Bratislave ohlásil začiatok predaja. Ceny bytov sú nižšie ako priemer

Spoločnosť Bencont Development nedávno predstavila svoj rezidenčný projekt Podunajky v Podunajských Biskupiciach. V rámci neho pribudne do Bratislavy 170 nových bytov v štyroch bytových domoch. Developer aktuálne oznámil predpredajové ceny bytov, ktoré sú nižšie ako bratislavský priemer.
Najmenší byt s rozlohou 38,39 metra štvorcového stojí 156 823 eur vrátane DPH, naopak najväčší s rozlohou 87,52 metra štvorcového ponúkajú za 364 515 eur s DPH. Uvedené ceny budú v platnosti do 21. septembra alebo do dosiahnutia požadovaného predpredaja.
Nižšia ako priemerná cena nového bytu
„Podľa analýzy Bencont Investments je dnes priemerná jednotková cena nového bytu v Bratislave 5 250 eur / m² s DPH (Bratislava II – 5700 eur / m²), kým aktuálna priemerná jednotková cena v Podunajkách je 4 280 eur / m² s DPH,“ porovnáva spoločnosť.
Ako dodáva, priemerná cena dvojizbového nového bytu v Bratislave predstavuje 286 000 eur s DPH, kým priemerná zľavnená cena dvojizbového bytu v Podunajkách je 205 000 eur.
Developer označil za hlavné benefity rezidenčného projektu v Podunajských Biskupiciach energetickú efektívnosť, zelené plochy a predzáhradky, ale aj dostupné parkovanie pre rezidentov a lokalitu s občianskou vybavenosťou.
Výstavba projektu začala v júni 2025, dokončenie hrubej stavby je naplánované na druhý kvartál 2026. Ukončenie stavbených prác je v pláne konocom roka 2026 a kolaudácia a odovzdanie bytov v druhom kvartáli 2027.