Ukážky interiérov, ktoré sa rozjasnili bez renovácie

Dostatok prirodzeného svetla v byte nie je samozrejmosť. Byty sú často umiestnené na nižších poschodiach, alebo majú malé okenné otvory, vtedy zaplaviť byt prirodzeným denným svetlom môže byť náročné.

Niektoré riešenia interiérových dizajnérov vedia vpustiť svetlo do interiéru aj bez invazívneho zásahu do fasády, alebo renovácie a priniesť tak do bytu pohodlie, priestrannosť, pohodu, aj úsporu energie.

Foto:www.archdaily.com/Davit Ruiz

Otvorené police

Používanie políc ako deliacich prvkov priestoru v obytnej architektúre je čoraz bežnejšie. Či už sú vyrobené z dreva alebo kovu, môžu byť perforované a priepustné, čo umožňuje prechod prirodzeného svetla z jedného prostredia do druhého.

Otvorené police v interiéri Foto:www.archdaily.com/Fernando Guerra

Foto:www.archdaily.com/Evelyn Müller

Otvorenie stien

Obzvlášť v starších budovách sa často nachádzajú veľmi členité dispozície bytov. Viaceré priečky sú nepotrebné a ich odstránením pri rekonštrukciách sa umožní preniknúť dennému svetlu na miesta, ktoré boli predtým nedostupné, čím sa zlepší osvetlenie ako celok.

Foto:www.archdaily.com/Pedro Kok

Foto:www.archdaily.com/Bonell+Dòriga

Svetlé farby

Toto riešenie je rovnako jednoduché ako účinné. Čím svetlejšie sú povrchy prostredia – podlahy, steny a stropy – alebo dokonca ich nábytok, tým viac odrážajú svetlo. Vhodná stratégia pre miesta s väčším počtom zatienených plôch.

Foto:www.archdaily.com/Julia Ribeiro

www.archdaily.com/Maira Acayaba

Zrkadlá

Okrem pocitu zväčšenia priestoru sú zrkadlá aj vynikajúcim spojencom pri osvetľovaní prostredia, pretože odrážajú svetlo a pomáhajú ho rozptyľovať.

Foto:www.archdaily.com/Julia Tótoli

Foto:www.archdaily.com/Luis Diaz Diaz

Transparentné materiály

Čím väčšie sú otvory, ako napríklad okná alebo dvere, tým širší je vstup svetla do prostredia. Na miesta, ktoré sú zvyčajne viac zatienené a ktoré nevyžadujú úplnú tmu, je možné namiesto nepriehľadných závesov, žalúzii a dokonca aj priečok hľadať látky alebo iné materiály, ktoré umožňujú priechod svetla.

Foto:www.archdaily.com/Cris Farhat