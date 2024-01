Studená architektúra - 6 budov, ktoré vynikajú v zasneženej krajine

Prinášame osem nápaditých konceptov, v ktorých sa svetoví architekti pohrajú s krutou zimou a vytvoroa špeciálne miesta. Od trekingových chatiek v islandských horách až po odľahlé arktické úkryty v Nórsku. Vstúpte do sveta, kde sa dizajn stretáva s mrazivou krásou a zima sa stáva inšpiráciou pre tvorbu mimoriadnych architektonických diel.

Skýli od Utopia Arkitekter

designwanted.com

Skýli, čo v islandčine znamená prístrešok, je názov trekingovej chaty, ktorú navrhla spoločnosť Utopia Arkitekter. Prístrešok je navrhnutý tak, aby bol schopný odolať drsným zimným podmienkam, zároveň, aby sa dal ľahko prepraviť na odľahlé miesta pozdĺž niektorých z najznámejších trekingových trás na Islande.

Skýli spája štyri ostro zašpicatené pyramídové architektonické tvary do veľmi pevnej, odolnej, bezpečnej a stabilnej stavby, ktorá je zároveň dobre viditeľná v prírodnej krajine.

Trojuholníkové štíty pripomínajú klasický stan, ten najzákladnejší prístrešok, ktorý používajú trekeri na celom svete. Ide tiež o rovnaký tvar, ktorý sa často používa v strešných konštrukciách tradičných islandských chatiek.

Fleinvær, arktický úkryt

designwanted.com

Na ďalekom severe Nórska, na malom ostrove v súostroví Fleinvær za polárnym kruhom, navrhli nórske architektonické kancelárie útočisko pre umelcom a dovolenkárov. Ide o zoskupenie prenajímateľných chatiek.

Táto zimná architektúra, ktorá je rovnako extrémna a drsná ako jej terén, je elegantná a hravá, obložená udržateľným tropickým drevom a posadená na oceľových nohách ukotvených v betóne, aby zanechala čo najmenšiu stopu.

Mirage Gstaad – zrkadlová budova

designwanted.com

Americký umelec Doug Aitken nainštaloval zrkadlový dom v zimných zasnežených horách švajčiarskeho Gstaadu. Architektúra s príznačným názvom Mirage Gstaad podľa regiónu a jeho optického efektu kopíruje zasneženú krajinu a zároveň sa stráca v okolitom prostredí. V zime z pavilónu visia cencúle a cez strešné okná vidno vločky padajúceho snehu.

Od východu až po západ slnka sa na povrchu pavilónu odráža meniace sa svetlo a počasie. V noci svietia svetlá zvnútra cez fazetové tvary okien vyrezané po stranách.

Kongresové centrum Yabuli

designwanted.com

Kongresové centrum od čínskeho ateliéru MAD Architects je zasadené do zasnežených čínskych hôr a posúva zimnú estetiku na novú úroveň. Budova s rozlohou 16 198 metrov štvorcových je hostiteľským miestom pre každoročné podujatia a veľké konferencie. Kongresové centrum je navrhnuté tak, aby zapadlo do okolitej scenérie.

Z diaľky vyzerá ako obrovský biely stan, ktorý sa vznáša z vrcholu hory a potom sa jemne rozptýli v snehu. Zvlnené hrebeňové línie strešnej konštrukcie sú inšpirované tvarom vzdialených zasnežených hôr, zatiaľ čo textúra bielych hliníkových panelov pripomína čerstvý sneh.

Vysoký dom

designwanted.com

Tento malý zimný domček od spoločnosti Delordinaire v Quebecu vyzdvihujú chvosty, ktoré pod jeho základňou ukrývajú vonkajší obytný priestor s hrejivým interiérom.

Dostatok okien na koncoch a bokoch chaty privádza dovnútra vzácne zimné slnečné svetlo. Budova je pomenovaná „High House“ (Vysoký dom) podľa svojej architektúry a je skvelým miestom na zimný deň. Vonkajšie povrchy postavené z panelov z bieleho betónu a vlnitého plechu vytvárajú ostré obrysy sedlovej strechy, zatiaľ čo vo vnútri je drevená konštrukcia ponechaná odhalená, aby vytvorila obytný priestor v teplých tónoch.

Dom v Queenstowne od Monka Mackenzieho

designwanted.com

Dom v Queenstowne, ktorý navrhol ateliér Monk Mackenzie Architects, je zasadený do odľahlej zasneženej zimnej krajiny Nového Zélandu. Rezidencia akoby sa vznášala nad zemou ako most, splývala s prírodným prostredím a vystavovala sa mimoriadnym výhľadom, ktoré ju obklopujú. Cieľom architektonického štúdia ponoriť sa do prírody udržateľným a ekologicky inteligentným spôsobom.