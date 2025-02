Štátny fond rozvoja bývania má za sebou mimoriadne úspešný a v mnohom aj rekordný rok

Rok 2024 bol pre Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) úspešný a v mnohom aj rekordný. A to či už sa to týka podpory pre fyzické osoby na obstaranie svojho domu alebo bytu, najmä pre mladé rodiny do osobného vlastníctva, ale aj s nájomným charakterom s formou podpory, ktorú fond poskytuje na obstaranie či už nájomných bytov, zariadení sociálnych služieb, alebo ubytovacích domov. Veľmi významný podiel z rozpočtu fondu ide aj na obnovu už existujúceho bytového fondu.

„V roku 2024 vďaka výhodným podmienkam sme mohli podporiť až 380 žiadateľov, ktorí si vďaka úveru od ŠFRB s jedným percentom úroku na celú dobu splácania mohli obstarať či dom alebo byt do svojho osobného vlastníctva. Formou úveru ich fond podporil v objeme 50 mil. eur, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2023. Čo sa týka samospráv a toho nájomného charakteru, prostredníctvom ŠFRB a jeho výhodných úverov sme mohli prispieť k výstavbe, respektíve k obstaraniu tých nových nájomných bytov v počte 774. Objem investícií na investícií na tento účel presiahol viac ako 42 miliónov viac ako v roku 2023,“ povedal Milan Lipka, generálny riaditeľ ŠFRB.

Veľmi významnou časťou v rozpočte fondu je obnova bytových domov, ktorá bola financovaná v objeme 228 miliónov eur, čo je v porovnaní s rokom 2023 o 58 miliónov viac.