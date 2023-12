Športová hala v Petržalke má za sebou prvú etapu výstavby, hotová by mala byť v budúcom roku

Prvá fáza výstavby športovej haly Pankúchova v bratislavskej Petržalke je ukončená. Mestská časť tak vyčerpala povinnú štátnu dotáciu. „Multifunkčná športová hala Pankúchova už stojí na pevných základoch, má hotové opláštenie, zasklenie aj strechu. V ďalšej fáze ju čaká budovanie interiéru,“ uviedla petržalská hovorkyňa Mária Halašková.

Mestská časť začala s výstavbou multifunkčnej haly prostredníctvom vysúťaženého zhotoviteľa začiatkom augusta. Ide o najväčší investičný projekt samosprávy v hodnote viac ako 2,5 milióna eur. „Po dokončení základovej dosky nastúpil na stavbu druhý zhotoviteľ, ktorý pracoval na vyhotovení skeletu. Ten zahŕňal práce na oceľovej konštrukcii, obvodovom a strešnom plášti, ktoré viedli k finálnemu zastrešeniu a zaskleniu budovy,“ poznamenala hovorkyňa.

Aj vďaka priaznivým poveternostným podmienkam v jesenných mesiacoch sa realizáciu hrubej stavby podarilo dokončiť ešte v tomto roku. „Hnacím motorom pre dokončenie prvej fázy bolo najmä dodržanie zmluvných podmienok. Tou najdôležitejšou bolo preinvestovať dotáciu poskytnutú Ministerstvom investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 1,2 milióna eur práve do konca kalendárneho roka 2023,“ vysvetlila Halašková.

športová hala Pankúchova, Petržalka Zdroj: Petržalka

Súťaž na druhú fázu chcú vyhlásiť ešte tento rok

„V rámci výzvy na rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v regióne sme tento cieľ splnili a na stavbu haly sme doteraz vynaložili viac ako 1,4 milióna eur,” dodala Viola Holzhauserová z referátu investičných činností miestneho úradu s tým, že stavba je pripravená pre inštaláciu budúcich sietí vody, elektriny a kanalizácie.

Referát investičných činností aktuálne začína s prípravou súťažných podkladov na dokončenie interiéru. „Verejnú súťaž by sme radi vyhlásili ešte v tomto roku. Ak všetko pôjde podľa plánu, zhotoviteľ by mal byť známy už v polovici januára,” doplnila Holzhauserová. Interiér Športovej haly Pankúchova by mal byť hotový a hala pripravená na kolaudáciu počas tretieho kvartálu budúceho roka.

športová hala Pankúchova, Petržalka Zdroj: Petržalka

Multifunkčná športová hala Pankúchova má byť prvou svojho druhu v mestskej časti. Slúžiť má primárne amatérskym športovým klubom, športovým klubom pre deti a mládež, ako aj širokej verejnosti, pričom poskytne zázemie pre viaceré športové odvetvia, ako hádzaná, futsal, nohejbal, basketbal, volejbal, bedminton, florbal, tenis či stolný tenis.

Celkové náklady na výstavbu haly by sa mali pohybovať na úrovni 2,5 milióna eur a necelú polovicu by mala pokryť účelová dotácia od MIRRI. Zvyšné prostriedky plánuje zabezpečiť mestská časť zo svojho rozpočtu – 500-tisíc eur z rezervného fondu a ďalších 800-tisíc eur prostredníctvom úveru.