Slovenská stavebná produkcia pokračuje v raste už tretí mesiac po sebe, výstavba ciest však zaostáva

V januári 2025 dosiahla stavebná produkcia na Slovensku 436,1 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 7,2 %, čo je najlepší výsledok od apríla 2024. Tento rast bol spôsobený najmä dynamickým rastom v zahraničí, zatiaľ čo v tuzemsku bol rast miernejší.

Zvýšená produkcia v novej výstavbe a opravách

Výrazne sa zvýšila produkcia v novej výstavbe a tiež v opravách a údržbe, obe zložky zaznamenali nárast o 1,6 %. Napriek celkovému rastu, výstavba ciest a iných inžinierskych stavieb medziročne naďalej zaostávala. Celkovo sa stavebné podniky udržali v raste už tretí mesiac po sebe, pričom v medzimesačnom porovnaní produkcia vzrástla o 1,5 %. Produkcia realizovaná na Slovensku tvorila 86 % celkových výkonov odvetvia.

Údaje stavebnej produkcie na začiatku roka vykazovali rast predovšetkým z dôvodu pokračujúcej angažovanosti našich firiem v zahraničí. Nižšie ceny stavebných materiálov v okolitých krajinách, ako aj vyššie objemy štátnych investícií v Poľsku, Česku a v Rakúsku, motivujú dlhodobo upriamovať pozornosť na tieto trhy. Pozitívny trend podporovalo aj priaznivejšie počasie.

Vyhliadky na oživenie stavebného sektora

„Domáca produkcia by mala na začiatku tohto roku ostať utlmená, predovšetkým z dôvodu vyšších cien vstupov, avšak očakávame, že zvrat by mohol prísť ešte koncom jari. Výstavba infraštruktúrnych projektov, podpora štátnych bytov a nízka ponuka na trhu, budú faktory podporujúce navýšenie aktivity aj na domácom trhu, a to približne o 10 %. Pozitívom pre stavebný sektor, ako aj samotné údaje produkcie bude aj nový stavebný zákon – tam sa však plných efektov dočkáme najskôr na jeseň a najmä v budúcom roku. Dnes tak očakávame, že stavebníctvo by po dvoch rokoch útlmu malo postupne zažívať oživenie,“ povedal Tomáš Boháček, analytik 365.bank.