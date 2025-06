Projekt apartmánov v podtatranskej obci Štôla nebudú posudzovať v procese EIA

Zámer výstavby apartmánov v lokalite bývalej liečebne v podtatranskej obci Štôla (okr. Poprad) sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to z rozhodnutia Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Poprad zo zisťovacieho konania zverejneného na informačnom portáli ministerstva životného prostredia – Enviroportáli.

Zároveň nariadil investorovi zrealizovať sedem opatrení, ktorých zámerom je zabrániť a zmierniť znečisťovanie životného prostredia.

V areáli má byť aj škôlka

Bratislavský investor Vitality Rezort Stola plánuje vybudovať areál s funkciou bývania pre účely cestovného ruchu. V zámere sa spomínajú štyri apartmánové bloky s celkovou kapacitou 126 apartmánov a 350 lôžok. Vyčlenené v nich budú aj priestory na umiestnenie škôlky a komerčné priestory pre poskytovanie služieb. V južnej časti areálu bude vybudované ihrisko. Súčasťou projektu je aj garážový objekt i vonkajšie parkoviská s celkovo 208 parkovacími miestami. Celkové náklady na výstavbu predstavujú približne 14 miliónov eur.

Lokalita výstavby sa nachádza v severnej časti intravilánu obce pozdĺž cesty druhej triedy č. 539 Mengusovce – Vyšné Hágy, v ochrannom pásme Tatranského národného parku. Tamojšie budovy už dlhodobo chátrali, v areáli už v súvislosti zámerom zrealizovali aj búracie práce. Navrhovaný rezort sa má rozprestierať na ploche viac ako 12-tisíc metrov štvorcových.

Bratislavský investor, ktorý vlastní časť areálu liečebne v Štôle od mája 2023, vychádzal pri súčasnom zámere z technického riešenia navrhovaného predchádzajúcim majiteľom. Ako ďalej vyplýva zo zverejnených dokumentov, ten plánoval stavať apartmánové bloky a podzemné parkovacie garáže.

Modrozelená infraštruktúra

Odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu súčasnému investorovi určil napríklad realizovať minimálne dva prvky modrozelenej infraštruktúry, napríklad dažďové záhrady, zelené alebo biosolárne strechy či zelené strechy, ale aj zachovať ochranné pásmo minimálne 10 metrov od brehu Haganského potoka.

„V rámci zisťovacieho konania správny orgán nezistil zásadné skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona EIA. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované,“ uvádza sa v stanovisku okresného úradu.