Čaputová podpísala novelu stavebného zákona, účinnosť nadobudne o rok neskôr ako pôvodne mal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu stavebného zákona. Nový zákon o výstavbe tak nadobudne účinnosť 1. apríla 2025, teda o rok neskôr ako pôvodne mal.

Novela stavebného zákona má zjednodušiť a skrátiť povoľovanie stavieb a zabrániť hrozbe kolapsu stavebných konaní. Hlavným podnetom prípravy stavebnej novely bola podľa Ministerstva dopravy SR naliehavá požiadavka oddialiť účinnosť zákona o výstavbe pre nepripravenosť povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe.

Nepripravené podmienky

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) poslancov informoval, že aktuálna nepripravenosť podmienok na aplikáciu zákona o výstavbe by po nadobudnutí jeho účinnosti znemožnila realizovať povoľovacie procesy stavieb vyžadujúcich aj posúdenie vplyvov na životné prostredie.

„Čo sú takmer všetky významnejšie verejné a súkromné investície. Predstavoval by tiež priame ohrozenie pripravenosti na čerpanie investícií z fondov EÚ, najmä z Plánu obnovy a odolnosti a vážnym spôsobom by zasiahla do možností povoľovať stavby bežných stavebníkov,“ upozornil minister. Zastavenie prípravy stavieb by podľa neho spôsobilo investorom aj štátu vážne ekonomické škody, následne by to znamenalo aj výrazný pokles stavebných zákaziek a zníženie výkonov stavebníctva.

Čo sa zmení?

Podľa novely stavebného zákona sa má skrátiť príprava stavieb, najmä administratívne posudzovanie vo fáze povoľovania do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe. Cieľom je eliminovať riziko spustenia nepripravených procesov vo výstavbe, v prechodnom období sa majú čo najviac využívať existujúce inštitúty stavebného práva, aby sa nenarušil priebeh konaní na stavebných úradoch.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe je najefektívnejším riešením pre zefektívnenie povoľovacích procesov integrácia existujúcich správnych konaní do jedného. Novela rozširuje možnosti pre spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pre ostatné stavby aj na podklade záväzného stanoviska príslušného orgánu územného plánovania.

Tým sa harmonizuje zákon o územnom plánovaní so stavebným zákonom a inštitút záväzných stanovísk bude možné začať používať aj pred nadobudnutím účinnosti zákona o výstavbe, čím sa môžu orgány územného plánovania pripraviť na jeho budúcu aplikáciu. Novela tiež umožňuje vykonať integrované povoľovanie súboru stavieb všeobecných a špeciálnych v spoločnom správnom konaní.