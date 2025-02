Vybavujete hypotéku a chcete sa vyhnúť čakaniu na katastri? Obráťte sa na banku

Katastrálne úrady na Slovensku sú po kybernetickom útoku už otvorené, problémom však môžu byť extrémne dlhé čakacie rady. Pri riešení hypotéky preto 365.bank odporúča obrátiť sa na banku, ktorá kataster vybaví za klienta.

Od 24. januára boli fyzicky otvorené všetky katastrálne úrady, s výnimkou jedného v Pezinku. Úrady bežným klientom poskytujú služby ako prijímanie podaní, vyznačovanie plomby, vydávanie listov vlastníctva, kópie katastrálnych máp, či vykonávanie zápisov do katastra nehnuteľností.

Elektronické služby sú aj naďalej nefunkčné

„Elektronické služby katastrálneho portálu sú aj naďalej nefunkčné, preto je potrebná jeho osobná návšteva. To však žial vytvára nadmerne dlhé čakacie doby,“ upozorňuje hovorkyňa 365.bank Linda Gáliková. Klientom, ktorí potrebujú ísť na kataster riešiť hypotéku, odporúča obrátiť sa na banku, ktorá to vybaví za nich.

Podľa dát Národnej banky Slovenska narástli v minulom roku ceny nehnuteľností medziročne na 6,7 percenta. Zdraželi všetky typy bytov aj rodinné domy. Rast cien sa týkal všetkých krajov, najväčší dopad však mal v Košickom a Banskobystrickom kraji. Oživovanie realitného trhu nastalo najmä v druhej polovici roka.

Ďalšie zvyšovanie cien nehnuteľností

Spoločnosť 365.bank v tomto roku očakáva ďalšie zvyšovanie cien nehnuteľností. „Rast základných sadzieb DPH sa veľmi rýchlo premietol do rastu cien novostavieb a stavebných materiálov, na čo začína nadväzovať aj rast cien existujúcich nehnuteľností,“ vysvetľuje banka.

Priemerné ceny by sa v tomto roku podľa očakávaní banky mohli zvýšiť o takmer 10 percent. „Oporou rastúcemu trendu budú aj postupne klesajúce hypotekárne sadzby, ktoré by sa na fixácii 1-5 rokov mohli znížiť v priemere do pásma 3-3,5 percenta, čo bude stimulovať dopyt po nehnuteľnostiach,“ dodáva 365.bank.