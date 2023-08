O povoľovaní stavieb už nebudú rozhodovať samosprávy, prevezme to Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Nový zákon o výstavbe od apríla 2024 po dvoch desaťročiach odoberie mestám a obciam prenesený výkon štátnej správy v oblasti výstavby a vráti ho štátu. Nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV), ktorý vznikol už vlani v júni, to bude riadiť cez svojich osem regionálnych pobočiek v krajských mestách.

Pod jednou strechou

Podľa úradu presun týchto kompetencií pod jednu strechu povedie k dôkladnejšiemu zjednoteniu povoľovacích procesov, pričom to má umožniť odolávať politickým vplyvom na celoštátnej aj regionálnej úrovni. Nový zákon o výstavbe spolu so zákonom o územnom plánovaní po takmer polstoročí nahradia súčasný stavebný zákon.

Proti odobratiu preneseného výkonu štátnej správy vo výstavbe sa samosprávy pred schválením zmien aktívne bránili. Predseda úradu Martin Hypký návrat kompetencií v tejto oblasti štátu obhajuje.

„Nálezy generálnej prokuratúry ukazujú, že táto cesta nebola správna. Logikou tohto je koncentrovať now-how do jedného miesta na úrad,“ povedal v utorok po diskusii o zmenách v stavebnej legislatíve.

Digitalizácia

Ako predseda úradu podotkol, stavebná reforma je založená na digitalizácii.

„Úradníka v princípe nemusím vidieť, ak je všetko jasné. Komunikácia bude digitálna, prechodné obdobie umožňuje komunikovať aj papierovo. Keď skončí, komunikácia už bude iba digitálna,“ priblížil predseda úradu.

Iba digitálna komunikácia má byť podľa neho možná až od roku 2028. Úrad môže mať pobočky aj v ďalších mestách, ak to bude účelné.

So vznikom pobočiek úradu súvisí aj zavádzanie nového informačného systému ako nosnej časti stavebnej reformy.

„Prioritou je nastaviť ho tak, aby sme doň boli schopní implementovať všetko, čo vyžaduje dlhodobý cieľ digitalizácie. V prvej fáze, od 1. apríla 2024, bude nasadený systém 1.0,“ vysvetlil Hypký.

Jednoduchý a prehľadný portál

V tejto verzii podľa neho pôjde o zavedenie jednotných formulárov na žiadosti, stanoviská a rozhodnutia, ako aj zdieľaného úložiska, funkcie doručovania a podpisovania v rámci Ústredného portálu verejnej správy.

„Pôjde o užívateľsky jednoduchý a prehľadný portál,“ tvrdí.

Prvú verziu informačného systému chce úrad testovať od decembra 2023 do marca 2024, s nasadením ďalších verzií počíta v rokoch 2026, 2028 a 2032.

„Pripravujeme sa tak, aby od 1. apríla 2024 boli všetky procesy a nastavenia tak, aby sme mohli zákon aj fyzicky vykonávať,“ ubezpečil Hypký.

Kritika

Ku kritike, že stavebné zmeny, vrátane nedávnych úprav desiatok súvisiacich zákonov, majú slúžiť najmä záujmom developerov či stavebníkov na úkor verejného záujmu, poznamenal, že to boli politické vyjadrenia.

„Poslanci sa rozhodli tak, ako sa rozhodli, my už len vykonávame to, ako je zákon nastavený,“ zareagoval Hypký.

K možnému posilneniu záujmov developerov dodal, že „nie je to v žiadnom prípade nikde v zákone napísané a nie je to možné, aby to takto bolo robené“.