Prezidentka Čaputová opäť nepodpísala spornú novelu štátnej podpory nájomného bývania

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa rozhodla nepodpísať novelu zákona o štátnej podpore nájomného bývania. Informoval o tom vo štvrtok Lukáš Laczko z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR. Napriek tomu parlamentom schválené zmeny v tomto zákone nadobudnú účinnosť 25. júna. Poslanci totiž vrátený zákon v utorok opäť schválili, čím prehlasovali veto hlavy štátu.

Zvýšenie o mieru inflácie

Maximálna výška nájomného sa podľa novely zvýši raz ročne k 1. marcu o mieru inflácie v predchádzajúcom roku potvrdenú Štatistickým úradom SR a Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania ju zverejní na svojom portáli. Prenajímateľ môže zvýšiť výšku nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve raz ročne o infláciu, pričom zvýšené nájomné sa uplatňuje od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

Zmeny tiež umožňujú investičným partnerom vytvárať so spoločnosťami prenajímateľov aj iné úrovne spoločností. Investičný partner v spoločnosti prenajímateľa nemusí mať stopercentný podiel ako spoločník či akcionár.

Do firmy prenajímateľa budú môcť vstúpiť aj subjekty verejnej správy, ktoré sa zapojením svojho majetku budú môcť podieľať na projektoch štátom podporovaného nájomného bývania. Môžu byť do nich zaradené aj iné priestory ako byty, má to uspokojiť krátkodobé potreby bývania.

Výhrady prezidentky

Prezidentka Čaputová pri vrátení novely napríklad upozornila na jej doplnenie o 23 ďalších, nesúvisiacich bodov, týkajúcich sa úpravy fungovania spomínanej štátnej agentúry. Podľa novelizovaného znenia budú mať v agentúre hlasovacie právo aj investiční partneri. Prezidentka to považuje za podstatnú zmenu, ktorá môže viesť k oslabeniu až k zániku vplyvu štátu v rámci hlasovania najmä členskej schôdze agentúry, čo pôsobí nesystémovo, keďže zakladateľmi agentúry sú výlučne štátne orgány a agentúra ako taká pôsobí v oblasti štátom podporovaného nájomného bývania.

Za podstatnú výhradu prezidentka tiež považuje prenesenie voľby členov predstavenstva agentúry na NR SR. Členovia predstavenstva by tak mohli získavať silnú legitimitu a mandát v právnickej osobe, ktorá nie je kontrolným orgánom verejnej moci, ani nie je zložkou systému bŕzd a protiváh v rámci deľby moci.