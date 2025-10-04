Nivy centrum v Bratislave má za sebou štyri roky prevádzky, hovorí o rekordnej návštevnosti

Návštevnosť Nivy centra v Bratislave, ktoré vybudovala a spravuje spoločnosť HB Reavis, sa za štyri roky od otvorenia podľa developera neustále zvyšuje.
„Už po prvom roku sa zaradilo medzi najnavštevovanejšie nákupné destinácie v regióne a dnes, s ročnou návštevnosťou viac než 20 miliónov, sa radí medzi TOP 5 v strednej Európe,“ konštatuje spoločnosť.
Záujem o Nivy má stále rastúcu tendenciu
Centrum ponúka mix obchodov, gastra a voľnočasových aktivít, vrátane zelenej strechy. Záujem o Nivy má podľa developera stále rastúcu tendenciu a návštevnosť kontinuálne stúpa každý rok od otvorenia.
Projekt premeny bývalej továrne Palma vstupuje po šiestich rokoch do finále - FOTO
„Vďaka tomu sa Nivy zaradili medzi etablovaných lídrov regiónu a dnes stoja po boku centier ako Westend City Center v Budapešti, Westfield Shopping City Süd pri Viedni, Złote Tarasy vo Varšave či Manufaktura v Lodži,“ poznamenal investor. Navyše banky nedávno podporili ďalší rozvoj centra financovaním vo výške 40 miliónov eur.
Viac ako 300 obchodov
Návštevníci centra majú k dispozícii viac ako 300 obchodov, služieb a gastroprevádzok. Zelená strecha ponúka bežeckú dráhu, miesta na grilovanie, detské ihrisko a workout zóny. V lete sa tu konajú aj komunitné aktivity.
Novým vlastníkom centra Bory Mall sa stáva ZFP realitní fond
„Cyklisti ocenia 126 cyklostojanov a plne automatizovanú cyklovežu s kapacitou 118 parkovacích miest,“ doplnil investor. Developer plánuje v zrekonštruovaných priestoroch autobusovej stanice otvoriť ďalšie prevádzky drogérie či známeho potravinového reťazca.