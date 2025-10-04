Nivy centrum v Bratislave má za sebou štyri roky prevádzky, hovorí o rekordnej návštevnosti

Záujem o Nivy má podľa developera stále rastúcu tendenciu a návštevnosť kontinuálne stúpa každý rok od otvorenia.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
BRATISLAVA: Nákupné centrum Nivy
Nákupné centrum v bratislavskom komplexe Nivy na Mlynských nivách. Bratislava 30. september 2021. Foto: archívne, SITA/Ľudovít Vaniher
Bratislava Ostatné Reality z lokality Bratislava

Návštevnosť Nivy centra v Bratislave, ktoré vybudovala a spravuje spoločnosť HB Reavis, sa za štyri roky od otvorenia podľa developera neustále zvyšuje.

Už po prvom roku sa zaradilo medzi najnavštevovanejšie nákupné destinácie v regióne a dnes, s ročnou návštevnosťou viac než 20 miliónov, sa radí medzi TOP 5 v strednej Európe,“ konštatuje spoločnosť.

Záujem o Nivy má stále rastúcu tendenciu

Centrum ponúka mix obchodov, gastra a voľnočasových aktivít, vrátane zelenej strechy. Záujem o Nivy má podľa developera stále rastúcu tendenciu a návštevnosť kontinuálne stúpa každý rok od otvorenia.

Vďaka tomu sa Nivy zaradili medzi etablovaných lídrov regiónu a dnes stoja po boku centier ako Westend City Center v Budapešti, Westfield Shopping City Süd pri Viedni, Złote Tarasy vo Varšave či Manufaktura v Lodži,“ poznamenal investor. Navyše banky nedávno podporili ďalší rozvoj centra financovaním vo výške 40 miliónov eur.

BRATISLAVA: Komplex Nivy
Exteriér komplexu Nivy, v ktorom sa nachádza nákupné centrum a autobusová stanica. Bratislava 30. september 2021. Foto: archívne, SITA/Ľudovít Vaniher

Viac ako 300 obchodov

Návštevníci centra majú k dispozícii viac ako 300 obchodov, služieb a gastroprevádzok. Zelená strecha ponúka bežeckú dráhu, miesta na grilovanie, detské ihrisko a workout zóny. V lete sa tu konajú aj komunitné aktivity.

Cyklisti ocenia 126 cyklostojanov a plne automatizovanú cyklovežu s kapacitou 118 parkovacích miest,“ doplnil investor. Developer plánuje v zrekonštruovaných priestoroch autobusovej stanice otvoriť ďalšie prevádzky drogérie či známeho potravinového reťazca.

Firmy a inštitúcie: HB Reavis
Okruhy tém: Bratislava Nákupné centrum Nivy centrum
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk