Netradičné detské ihriská sú kreatívne, inšpirujúce a farebné

Dnešné ihriská sú výrazne iné, ako tie v minulosti. Zároveň aj tie súčasné ponúkajú dizajn a využitie, o ktorých sa mnohým deťom ani len nesnívalo.

The Playscape, Čína

Skupina bývalých obilných skladov tvorí The Playscape, ktorá bola navrhnutá ako priestor na hranie pre deti všetkých vekových kategórií. Návrhári vytvorili preliezačky, lezecké plochy so zavesenými textíliami, priestor so zavesenou napínacou sieťou a učebne, ako aj knižnicu a reštauráciu.

Skaly na kolesách, Austrália

Toto verejné detské ihrisko v austrálskom Melbourne navrhol novozélandský umelec Mike Hewson. Balvany, ktoré boli získané z viktoriánskeho lomu, boli umiestnené na nábytkových vozíkoch a vytvorili priestor na hranie pre deti, ktoré môžu liezť a skúmať.

Breakwater, USA

Breakwater je betónové, nebesky modré detské ihrisko v New Yorku vyrobené z repasovaných vlnolamov, ktoré vytvorili kanadské dizajnérky. Tie umiestnili kvádre na povrch z liatej gumy, aby zabránila pádom detí a natrela ich nebesky modrým protišmykovým vodoodolným náterom v spreji.

Červené duny Playtopia

Prírodné formy ako hory a jaskyne inšpirovali dizajn tohto detského ihriska v čínskom meste Guangzhou, ktoré vytvorila spoločnosť XISUI Design. Detské ihrisko, ktoré je postavené na vrchole podzemného parkoviska, má konštrukciu z nosného betónu a zahŕňa usporiadanie kopcov a oblúkov, ktoré podporujú lezenie a objavovanie.

Moderné detské ihrisko v Dauhe, Katar

Umelec Shezad Dawood spolupracoval s historičkou architektúry Fatmou Al Sahlawi a vybral štyri katarské budovy, ktoré vytvoril v miniatúre pre toto detské ihrisko v Dauhe. Moderné ihrisko Doha obsahuje dve lavičky, ako aj štyri hracie objekty podľa budov národného divadla, hotela, pošty a univerzity.

The Folds, Čína, od Atelier Scale

Atelier Scale navrhol toto malé komunitné ihrisko v čínskom meste Changzhou s minimálnym vybavením, ktoré podnecuje deti k objavovaniu. Ateliér pridal plochu na sedenie v tvare vlnovky, ktorá má dekoratívny základ.

Rozhovory, Francúzsko

Francúzsky dizajnér Olivier Vadrot vytvoril ihrisko pod holým nebom zložené z geometrických štruktúr, ktoré má inšpirovať socializáciu medzi deťmi. Projekt s názvom Conversations bol navrhnutý ako priestor pre mladých ľudí na zdieľanie myšlienok, rozprávanie príbehov a hru.

Prvý deň v parku Tom Lee, USA

Tento verejný park v Memphise pokrýva prístrešok z masívneho dreva, ktorý navrhli Studio Gang a SCAPE. Súčasťou parku je detské ihrisko s tematikou rieky, basketbalové ihrisko a hektáre upraveného priestoru. V priestore sa nachádza aj stála inštalácia navrhnutá umelcom Theasterom Gatesom a socha, ktorú vytvoril umelec David Allan Clark.

Animal Factory, Holandsko

Dizajnér hračiek Luca Boscardin dodal na verejné detské ihrisko v Amsterdame štyri oceľové sochy divokých zvierat, ktoré vychádzajú z jeho farebných kresieb. Konštrukcie v životnej veľkosti, ktoré majú tvar žirafy, krokodíla, gorily a vlka, sa môžu používať ako preliezačky pre deti, ako aj ako priestor pre dospelých na cvičenie alebo odkladanie bicyklov.

Detské ihrisko Nickerson Gardens

Tento rok sa architektonické štúdio NBBJ spojilo s hudobníkom Flea z Red Hot Chilli Peppers, aby obnovili detské ihrisko v Los Angeles. Dvojica spolupracovala s bytovým úradom mesta Los Angeles na rekonštrukcii priestoru. ESI Design, dizajnérske štúdio v rámci NBBJ, vytvorilo pre komplex verejných bytov šmýkačky, hojdačky a kolotoč.