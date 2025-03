Minister Ráž odovzdal nové nájomné byty, v Pečovskej Novej Vsi ich pribudlo vyše dvadsať - FOTO

Obyvatelia východoslovenskej obce Pečovská Nová Ves neďaleko Sabinova majú k dispozícii na bývanie ďalších 24 nových nájomných bytov. Obec chce v troch etapách zabezpečiť spolu 72 jedno-, dvoj- a trojizbových bytov v šiestich bytových domoch. Projekt realizuje vďaka dotácii z Ministerstva dopravy SR a finančnej podpore Štátneho fondu rozvoja bývania.

ŠFRB je finančne pripravený pomôcť samosprávam

,,Ako sme mohli vidieť, ide o veľmi pekné a moderné byty, v ktorých sa bude nájomcom príjemne žiť. Pečovská Nová Ves je dobrým príkladom toho, ako aktívne vedenie obce dokáže cez náš dotačný program podpory výstavby nájomných bytov zabezpečiť pre svojich obyvateľov kvalitné bývanie. Verím, že sa im podarí projekt úspešne dotiahnuť do konca a že povzbudia aj ďalších starostov a primátorov,“ uviedol minister Jozef Ráž.

Aj v roku 2025 je ŠFRB finančne pripravený pomôcť samosprávam s výstavbou nájomných bytov a technickou vybavenosťou. „Zo ŠFRB sme obci poskytli na túto druhú etapu výhodný úver na výstavbu bytových domov a aj úver na ich technickú vybavenosť. Aj ja chcem povzbudiť starostov a primátorov, aby sa neváhali na nás obrátiť, radi im poradíme a pomôžeme“, doplnil generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.

Postavili celkovo 24 bytov

V rámci druhej etapy projektu za 2 112 067,70 eur postavili osem jednoizbových, osem dvojizbových a osem trojizbových bytov o výmerách od 43 do 64 metrov štvorcových. Ku každému bytu prislúcha pivnica a parkovacie miesta.

,,Naším prvoradým cieľom je udržať a stabilizovať mladú generáciu obyvateľov, zabrániť odlivu obyvateľov do okolitých miest a prilákať do obce mladé rodiny z blízkeho okolia. Myslím, že sa nám to darí, aktuálne je Pečovská Nová Ves druhou najväčšou v okrese Sabinov. Preto budeme pokračovať v zlepšovaní podmienok na život u nás,“ uzavrel starosta Jaroslav Dujava.