Minimalistická lávka Štvanice v Prahe

Lávka sa dá zdvihnúť počas povodní a jej architekt Petr Tej a jeho kolegovia pre ňu vyvinuli špeciálny biely vysokopevnostný betón. Bez údržby by mal vydržať až 200 rokov.

Nová dôležitá spojnica cez Vltavu pre chodcov a cyklistov. seznamzpravy.cz

Je to biela línia, ktorá sa bude viť mestskou krajinou. Nemala by narúšať panorámu Prahy ani brániť ľuďom, ktorí po nej chodia a jazdia vo výhľade na mesto, vodu a stromy. A tiež Holešovickú tržnicu, ktorá sa má po rekonštrukcii stať novým centrom štvrte, takto si architekt Petr Tej predstavoval lávku, ktorá sa má od druhej polovice júla tohto roka stať novou dôležitou spojnicou cez Vltavu pre chodcov a cyklistov. Lávka spojila oba brehy a ostrov Štvanice, ktorý sa postupne premení na príjemnú rekreačnú zónu. V budúcnosti ju bude využívať aj Vltavská filharmónia.

Oneskorená kolaudácia

Výstavba lávky mala byť pôvodne dokončená už vlani, potom sa jej dokončenie presunulo na jar a nakoniec na leto. Meškanie spôsobili zložité geologické podmienky v plavebnom kanáli. Slávnostné otvorenie sa napokon uskutočnilo 28. júla.

Architekt a zároveň mostný inžinier Tej však ako dôvod meškania uvádza prepojenie s inými súvisiacimi projektmi. Na karlínskej strane sa práve dokončila cyklotrasa, na holešovickej strane sa dokončuje rekonštrukcia Bubenského nábrežia a upravuje sa časť ostrova Štvanice.

Špeciálny materiál lávky neprepúšťa vodu, bez údržby by mala vydržať až 200 rokov. seznamzpravy.cz

Vynález, ktorý zmenil architektúru

V posledných rokoch pribudli v Českej republike viaceré nové lávky pre peších. Mnohí architekti si pre ich minimalistický vzhľad obľúbili moderný ultrapevný betón, jemnozrnný kompozitný materiál známy pod skratkou UHPC. Vynašli ho vo Francúzsku asi pred 30 rokmi, ale Česi používajú variant, ktorý vyvinul profesor Jiří Kolíšek v Kloknerovom ústave ČVUT. Štruktúra tohto materiálu je úplne odlišná od bežného betónu. Maximálny priemer zrna kameniva je dva milimetre, zatiaľ čo v bežnom betóne je bežná veľkosť 32 milimetrov a viac.

Vďaka svojmu jemnozrnnému zloženiu nemá UHPC póry, do ktorých by sa mohla dostať voda a materiál by pri rozpínaní ľadu praskal, ako je to v prípade bežného betónu.

„Bežnú betónovú konštrukciu lávky pre peších musíte opravovať približne každých 30 rokov a počas jej životnosti do nej investujete veľa peňazí. Tento materiál je v podstate bezúdržbový, vydrží 200 rokov tak, ako ho vidíte teraz,“ vysvetľuje architekt.