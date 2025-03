Interiérové chyby, ktoré zistíte až po rokoch

Zariadenie vlastního príbytku patrí k tým najpríjemnejším povinnostiam v celom procese sťahovania sa. S nadšením vyberáme farby, nábytok a sedačku, bezhlavo dekorujeme. No práve tu často robíme rozhodnutia, ktoré sa nám po rokoch vracajú jako bumerang. Čo sa na začiatku javí ako trendové či dizajnové, odkryje časom svoje nepraktickú stránku.

Nábytok ako vo vzorovej izbe z katalógu

Všetko „prilepiť“ ku stenám, aby sme opticky zväčšili priestor? Bežná chyba, ktorú urobil nejeden z nás. Ak sa všetok nábytok ocitne popri stenách, miestnosť získa neosobný a chladný charakter, upozorňujú často interiéroví dizajnéri. Akonáhle si sadnete do takéhoto priestoru, chýba útulnosť a intimita. Moderné interiéry preto pracujú s menšími zónami na sedenie, ostrovčekmi, predelovými stenami ktoré nsvodzujú pocit blízkosti.

Správne vrstvené osvetlenie. gettyimages.com

Na vine môžu byť aj svietidlá

Aj krásne zariadený priestor môže pôsobiť neútulne, pokiaľ nemá správne vrstvené osvetlenie. Jedno centrálne svietidlo už dávno nestačí. Trendom sú kombinácie ambientného (náladového), úlohového (napríklad na čítanie) a akcentového osvetlenia, ktoré vyzdvihne dizajnové prvky priestoru. Bez tejto svetelnej hry môže aj veľká miestnosť pôsobiť ako bez života.

Farby môžu aj unaviť

Farby majú silu meniť náladu aj proporcie priestoru. Zatiaľ čo tmavé steny môžu v showroomoch vyzerať štýlovo, v malej obývačke po čase začnú padať na hlavu“ Svetlé odtiene, naopak, dokážu opticky zväčšiť priestor a pridať mu vzdušnosť. Dizajnéri odporúčajú používať tmavé tóny najmä v detailoch alebo v kombinácii so svetlejším základom.

Správnym rozmerom koberca sa vytvorí prirodzená zóna, ktorá vizuálne drží priestor obývačky pokope. gettyimages.com

Koberec, ktorý všetko kazí

Pri kúpe koberca často rozhoduje dizajn a rozpočet, no zabúdame na rozmery. Ak je koberec príliš malý, naruší proporcie miestnosti a pôsobí stratene. Pravidlo znie jasne, koberec by mal byť dostatočne veľký na to, aby sa naň zmestili aspoň predné nohy sedačky alebo kresiel. Vytvorí sa tak prirodzená zóna, ktorá vizuálne drží priestor obývačky pokope.

Podcenený úložný priestor

Spočiatku máte pocit, že máte miesta dosť, no s pribúdajúcimi rokmi a vecami sa chaos dostaví nečakane. Absencia vstavaných skríň, premyslených úložných riešení alebo multifunkčného nábytku vedie k neporiadku, ktorý sa ťažko udržiava. Moderné domácnosti čoraz častejšie pracujú so skrytými úložnými riešeniami, ktoré ale zostávajú poruke, napríklad sedacie lavice s úložným priestorom či nábytok na mieru.

Nábytok na mieru s množstvom úložného priestoru. gettyimages.com

Dekorácie, ktoré zahlcujú

Sviečky, sošky, mištičky, sú to práve drobné predmety, ktoré dodávajú domovu osobitosť. No ak sa to preženie, miestnosť sa zmení na vizuálny chaos. Menej je viac platí aj pri dekorovaní. Miesto poličiek plných suvenírov stavte na pár výrazných kúskov, ktoré priťahujú pohľad a nechajú priestor dýchať.

Prečo si tieto chyby všimnete až časom?

Pri sťahovaní alebo renovácii väčšinou riešime prvý dojem, či už pre seba alebo pre návštevy. Až neskôr, keď sa domov stáva miestom každodenného života, začnú vystupovať na povrch detaily ako slabé osvetlenie, zlé proporcie či nevyužitý priestor. Dizajnérske pravidlo znie jasne, domov by mal byť nielen krásny, ale predovšetkým funkčný.

Tmavé odtiene si nechajte na doplnky alebo akcentovú stenu. gettyimages.com

Ako sa vyhnúť najčastejším interiérovým chybám

Zónujte priestor

Nábytok nerozmiestňujte len popri stenách, vytvárajte ostrovčeky na sedenie a menšie funkčné zóny v strede miestnosti.

Vrstvite osvetlenie

Skombinujte minimálne tri typy svetiel: centrálne stropné svietidlo, lampy na konkrétne činnosti (čítanie, práca) a akcentové svietidlá na zvýraznenie detailov.

Zvoľte správne farby podľa veľkosti miestnosti

Do menších miestností voľte svetlé farby, ktoré opticky zväčšia priestor. Tmavé odtiene si nechajte na doplnky alebo akcentovú stenu.

Nebojte sa väčšieho koberca

Koberec by mal byť dostatočne veľký na to, aby podoprel zónu sedenia, ideálne ak zachytí aspoň predné nohy nábytku.

Plánujte úložné riešenia už na začiatku

Pri navrhovaní interiéru myslite na praktické úložné priestory. Vstavané skrine alebo multifunkčný nábytok vám ušetria miesto aj nervy.

Dekorujte s mierou

Radšej investujte do niekoľkých výrazných a kvalitných dekorácií než do množstva drobností, ktoré zbytočne dusia priestor.