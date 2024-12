Fontána di Trevi podstupuje najväčšiu opravu za posledné roky, prežije to?

Rímska fontána di Trevi, symbol barokového majstrovstva a jedna z najznámejších pamiatok sveta, prechádza najväčšou obnovou za posledné roky. Napriek prácam však zostáva otvorená pre návštevníkov, ktorí teraz majú možnosť vidieť fontánu z jedinečnej perspektívy.

gettyimages.com

Čo sa deje s fontánou di Trevi?

Fontána di Trevi, ktorú ročne navštívia milióny turistov, podstupuje komplexné čistenie a údržbu. Práce sa zameriavajú na odstránenie vápenných nánosov a hrdze, úpravu okolitého prostredia a škárovanie kameňov. Na tento proces, ktorý si vyžaduje precíznu odbornú prácu, bolo vyčlenených 300 000 eur.

„Chceli sme dať všetkým príležitosť obdivovať fontánu z jedinečnej perspektívy, ktorú bežne nemajú možnosť zažiť,“ povedal rímsky starosta Roberto Gualtieri.

Novinkou je chodník nad fontánou

Počas obnovy bola nad dolným bazénom fontány postavená dočasná plošina. Tento závesný chodník poskytuje turistom možnosť nahliadnuť na prepracované detaily fontány priamo zhora. Naraz môže na chodníku stáť približne 130 ľudí, čo zabezpečuje výnimočný zážitok a to bez preplnenia.

„Aj bez vody prúdiacej vo fontáne môžete obdivovať vážnosť architektúry a detailov,“ povedal jeden z návštevníkov, Francúz Franck Petretto.

Tradičné mince, aj nové pravidlá

Ikonický akt hádzania mince do fontány, ktorý symbolizuje návrat do Ríma, ostáva aj počas obnovy. Ročne takto fontána vygeneruje približne 1,6 milióna dolárov, ktoré sa darujú charitatívnym organizáciám. Na zvládnutie enormného záujmu turistov plánujú mestské úrady zaviesť po novom vstupné vo výške 2 eur. Tento poplatok by pomohol regulovať davy a zároveň financovať ďalšiu údržbu fontány a iných historických miest v Ríme.

gettyimages.com

Prečo je obnova dôležitá?

Fontána di Trevi bola naposledy čistená v roku 2014 s podporou módneho domu Fendi. Súčasná údržba je však súčasťou väčšieho projektu za 1,2 milióna eur, ktorý zahŕňa obnovu viacerých rímskych fontán. Práce sa vykonávajú aj s ohľadom na nadchádzajúci Jubilejný rok Vatikánu 2025, kedy sa očakáva ešte vyšší počet návštevníkov.

Zažite Rím inak

Obnova fontány di Trevi prináša jedinečný zážitok, ktorý umožní nahliadnuť na detaily tejto barokovej krásy ako nikdy predtým. Ak plánujete návštevu Ríma, teraz je ten správny čas – príležitosť prejsť sa nad fontánou a vidieť jej skryté krásy zblízka sa nemusí opakovať. Nezabudnite si rezervovať miesto vopred, aby ste zažili jeden z najikonickejších momentov v Ríme. A nezabudnite si pripraviť mince.