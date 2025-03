Areál bývalého pivovaru v Poprade by mohol mať nové využitie, vybudovať v ňom chcú polyfunkčný komplex

Areál bývalého pivovaru v centre Popradu by mohol mať po takmer dvoch desaťročiach nové využitie. Súkromný investor v ňom chce vybudovať polyfunkčný komplex so siedmimi budovami. Z nich najvyššie, konkrétne bytové domy, majú mať 25 nadzemných podlaží.

Celkové náklady stavby, vrátane pozemku, predstavujú približne 85 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru investora zverejneného na informačnom portáli ministerstva životného prostredia – Enviroportáli.

História pivovaru

História pivovaru v Poprade siaha až do začiatku 19. storočia. Väčšinu jeho objektov v blízkosti kruhového objazdu v centre mesta zbúrali v roku 2013, po utlmení jeho prevádzky. Odvtedy sa v súvislosti s týmto areálom skloňovali viaceré zámery. Hovorilo sa o výstavbe Retail Parku, hotela aj bytových domov.

Súčasný investor, spoločnosť Centrum park, prichádza so zámerom spomínaného polyfunkčného komplexu, ktorý predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Ten počíta s asanáciou súčasných piatich budov. Navrhovaná výstavba si vyžiada aj odstránenie 86 kusov stromov, nahradí ich 250 nových a 292 kríkových porastov. Projekt sa týka územia s rozlohou takmer 33-tisíc metrov štvorcových. Stavba je rozdelená do piatich etáp.

Etapy výstavby

V rámci prvej je naplánovaná výstavba päťpodlažného obchodného centra s podzemným parkingom, prvého z bytových domov, tiež okružnej križovatky, vjazdu či rozšírenie cesty na Francisciho ulici. V nasledujúcich etapách pribudnú ďalšie dva bytové domy, komunitné centrum, i parkovací dom. V poslednej etape plánuje investor vybudovať administratívne centrum.

S výstavbou chce začať hneď po zbúraní zostávajúcich objektov pivovaru a získaní stavebného povolenia. Celkovo by v rámci projektu pribudlo 546 bytových jednotiek a približne tisíc parkovacích miest. Zámer uvádza zatiaľ len predpokladaný termín začatia stavby apríl tohto roka, samotná výstavba má trvať približne päť a pol roka.

Architektonická dominanta

„Komplex objektov bude dopravne napojený na miestnu cestu veľkokapacitným vjazdom a ramenom okružnej križovatky, ktorá vznikne prestavbou existujúcej úrovňovej križovatky miestnej cesty Francisciho – Murgašova – Vajanského na okružnú križovatku s dvomi prepojovacími vetvami,“ píše sa vo zverejnenom dokumente.

Podľa investora prispeje plánované polyfunkčné centrum k prirodzenému funkčnému začleneniu daného územia, a to aj likvidáciou súčasného brownfieldu, do existujúcej zástavby, vytvorí tiež novú architektonickú dominantu širšieho centra mesta, ktoré je vstupnou bránou do Vysokých Tatier.