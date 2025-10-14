Aktivisti namietajú plánovanú výstavbu v obci Gánovce, vyzývajú k podpisu hromadnej pripomienky

Aktivisti pod Tatrami majú námietky voči plánovanej výstavbe v obci Gánovce pri Poprade. Občianske združenie Machaon International tvrdí, že samospráva sa už po druhýkrát pokúša presadiť rozsiahlu výstavbu v najcennejšej časti obce, v doline Gánovského potoka, v lokalitách Za stodolami a Briežky. Vyzýva tak k podpisu hromadnej pripomienky k Zmene a doplnkom územného plánu (ÚP).
Starosta obce Michal Materný pre agentúru SITA uviedol, že názory jednej aj druhej strany rešpektuje, a teda domácich, ktorí chcú stavať, i predstaviteľov OZ. Zároveň pripomenul, že Zmeny a doplnky územného plánu predstavujú riadny proces, ktorý má svoju predpísanú postupnosť a obec ju dodržuje.
Gánovce sú jednou z najvýznamnejších obcí podtatranskej kotliny, známe svojím archeologickým náleziskom – národnou prírodnou pamiatkou Gánovské travertíny, vďaka objavu odliatku mozgovne neandertálca. Rovnako tiež svojimi termálnymi prameňmi a tým súvisiacou bohatou kúpeľnou tradíciou.
Spisovali petíciu za EIA
Ešte pred necelými piatimi rokmi preto spisovali aktivisti petíciu za posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) v prípade strategického dokumentu Zmeny a doplnky územného plánu obce Gánovce pri Poprade. Snahou bolo dosiahnuť to, aby šiesta úprava územného plánu obce bola pred schválením posudzovaná podľa zákona o EIA, so súbežným zhodnotením kumulatívnych, synergických a nepriamych vplyvov.
Spomínané občianske združenie v súčasnosti tvrdí, že obec proces posudzovania pri návrhu z roku 2020 nedokončila a teraz sa v „upravenej verzii“ snaží celému uvedenému procesu vyhnúť. „Rozsahom hodnotenia od Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Poprad bolo obci dané vykonať takzvané EIA. Mali sme zazmluvneného dodávateľa, ktorý však prácu nedodal,“ vysvetľuje starosta.
Dodal však podľa neho aspoň tri štúdie profesistov, a to hlukovú, ďalej štúdiu zameranú na maximálne hodnotenie vplyvu na verejné zdravie a štúdiu k Natura 2000. „Keďže sme sa ocitli v mŕtvom bode, rozhodli sme sa Návrh na Zmenu a doplnky č. 6 stiahnuť a zapracovať do neho predmetné štúdie, a následne sme ho uverejnili. Proces sa teda začína odznovu,“ potvrdil.
Dolina Gánovského potoka v podhorí Tatier predstavuje podľa OZ Machaon International jedinečné územie, ide o mozaiku mokradí, minerálnych prameňov, travertínov, lúk, biotopov NATURA 2000 a archeologických nálezísk európskeho významu. Pripomína, že podľa platného územného plánu z roku 2008 sa do nej nemá umiestňovať funkcia bývania. Upravený návrh tak podľa neho mení charakter obce a berie ľuďom priestor na oddych.
Územie s potenciálnymi zosuvmi
„Posiela budúcich stavebníkov do potenciálneho zosuvného pásma bez fyzického geologického prieskumu a deleguje na nich povinnosť, aby si ho každý dal urobiť sám a na vlastné náklady,“ uviedlo. Navrhovaná výstavba by podľa aktivistov znamenala zničenie ekologických koridorov, zvýšenie rizika zosuvov pôdy a stratu funkcie doliny ako prirodzenej vodnej retenčnej oblasti.
Obec podľa starostu disponuje odbornou štúdiou, vypracovanou v rámci takzvaného EIA procesu, zameranou na vplyv na sústavu oblasti Natura 2000. Z nej vyplývajú opatrenia, za akých podmienok je predmetná výstavba možná. K archeologickej lokalite Materný poukázal na zmeny v platnom ÚP z roku 2014. V ňom sa uvádza, že v určených lokalitách je vlastník či stavebník povinný pred začatím stavebného, respektíve vodoprávneho konania požiadať Krajský pamiatkový úrad Prešov o vydanie rozhodnutia o podmienkach vykonávania archeologického výskumu.
Dôvodom je, že pri realizácii cyklistických chodníkov, výstavbe rodinných domov a stavebnej činnosti v kúpeľnom areáli nie je vylúčené narušenie evidovaných archeologických lokalít. Tak tomu bolo podľa starostu aj pri výstavbe niekoľkých domov v nedávnej minulosti, v zmysle platného ÚP.
Na margo možného zosuvu pôdy Materný pripomenul, že dotknutým orgánom je v tomto prípade Geologický ústav Dionýza Štúra, od ktorého tiež požadujú vyjadrenie. „Rovnako už v platnom ÚP máme k podobnému prípadu časť, v ktorej sa uvádza „lokalita sa nachádza v území s evidovanými potenciálnymi zosuvmi územia, výstavba je podmienená inžinierskogeologickým prieskumom overujúcim svahovú stabilitu územia uskutočneným pred vydaním povolenia na výstavbu,“ citoval starosta.
Nedostatočná kanalizácia
Aktivistov však trápi aj otázka kanalizácie, ktorá je podľa nich v obci nedostatočná už teraz, pričom výstavbou a narastujúcim počtom obyvateľov sa môže problém zhoršiť. „Už dnes má obec pozemky pre 200 až300 nových obyvateľov, a teraz chce pridať pozemky pre ďalších 560. Obec nevie zabezpečiť základnú infraštruktúru pre súčasných obyvateľov a novým obyvateľom ponúka lotériu, lebo kapacita vodovodu a čističky odpadových vôd sa blíži k maximu. Mnohým sa teda napojenie na siete už neujde,“ konštatuje OZ.
„Žiaľ, v minulosti boli riešené tri zmeny územného plánu, ktoré neriešili možnú výstavbu domáceho obyvateľstva. Domáci obyvatelia boli odsúvaní na neskôr, a to už od rokov 2014/2015. Je pochopiteľné, že požadujú možnosť výstavby,“ reagoval starosta s tým, že v obci už sú lokality určené na výstavbu. Všetky však podľa jeho slov prakticky stoja od roku 2008 a je podľa neho otázne, kto sa za ich rozvoj pričiní.
Vo súvislosti s infraštruktúrou poznamenal, že obec bude rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov, aj sieťarov, prípadne bude nútená hľadať eventuálne možnosti. „Všetko však za konzultácií s dotknutými orgánmi, v prípade, že to vôbec možné bude,“ dodal Materný.