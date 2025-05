Vrcholí Európska konferenčná liga. O čom musel tréner Maresca presviedčať hráčov FC Chelsea? - VIDEO, FOTO

Tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu Chelsea pred stredajším finále Európskej konferenčnej ligy proti španielskemu Betis Sevilla priznal, že musel svojich hráčov presviedčať o dôležitosti tejto súťaže.

„Pravdepodobne najzložitejšie na tejto sezóne bolo presvedčiť hráčov, že pre nás je Konferenčná liga najlepšou súťažou na svete. A dôvodom bolo, že to bola súťaž, v ktorej sme hrali,“ povedal Maresca novinárom.

FC Chelsea, ktorý si už zabezpečil účasť v Lige majstrov pre nasledujúcu sezónu, môže v prípade stredajšieho triumfu v poľskom meste Vroclav ako prvý klub v histórii vyhrať všetky štyri hlavné európske poháre.

„Nemôžeme hrať Ligu majstrov, keď sme v Konferenčnej lige, ani Európsku ligu. Sme v Konferenčnej lige, takže pre nás je to najdôležitejšia súťaž a musíme sa ju pokúsiť vyhrať. Ak sa nám to podarí, bude to dobré, najmä preto, že budujeme víťaznú mentalitu,“ zdôraznil Maresca.

Chelsea sa do finále prebojovala suverénne, keď v dvanástich zápasoch strelila rekordných 38 gólov a dosiahla jedenásť triumfov.

Vo finále EKL bude Maresca čeliť výberu 71-ročného Manuela Pellegriniho, pod ktorého taktovkou pôsobil v Málage aj vo West Hame. A označil ho za svojho „futbalového otca“.

Betis, ktorý tohtosezónnu púť pohárovou Európou začínal duelom v Košiciach, sa do svojho prvého európskeho finále prebojoval po šiestom mieste v La Lige. Maresca sa po víkendovom víťazstve 1:0 nad Nottinghamom Forest, ktorým hráči Chelsea spečatili štvrté miesto v Premier League, ostro ohradil voči kritikom.

„Áno, sme mladí, najmladší tím v histórii Premier League, ale zároveň sú to muži. Aj kritiku som využil na to, aby som hráčom povedal: ‚Dnes je šanca ukázať, že nie sme len mladí, ale dosť zrelí na to, aby sme súťažili a robili správne veci‘,“ vysvetlil Maresca.

„Cítime sa oveľa lepšie. Už počas sezóny som hovoril, že je to dobrá sezóna z viacerých dôvodov. Môže byť veľmi dobrá, ak skončíme v prvej štvorke alebo päťke a ak dokážeme vyhrať finále. Prvý cieľ sme splnili v nedeľu, dúfam, že zajtra dosiahneme aj druhý,“ dodal tréner Chelsea.