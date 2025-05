Vo finále Európskej konferenčnej ligy si zahrajú FC Chelsea a Betis Sevilla. Obaja finalisti sú v hre ešte aj o LM - FOTO

Vo finále Európskej ligy má Anglicko dvojnásobné zastúpenie, jedného účastníka bude mať Premier League aj vo finále Európskej konferenčnej ligy. O trofej bude 28. mája v poľskom meste Vroclav bojovať londýnsky tím FC Chelsea, ktorého súperom bude španielsky Betis Sevilla.

Angličania v semifinále prešli cez švédsky Djurgaarden, keď vonku zvíťazili 4:1 a doma 1:0. Španieli sa do finále dostali cez taliansky tím AC Fiorentina. Doma triumfovali 2:1, vonku prehrali v riadnom hracom čase 1:2 a o postupe rozhodli v predĺžení.

„Sme veľmi šťastní, ako sme zvládli odvetu. A teraz máme takmer 20 dní na to, aby sme sa pripravili na finále a pokúsili sa o zisk trofeje,“ vyhlásil kouč Enzo Maresca podľa TNT Sports.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

FC Chelsea čaká na od roku 2021, keď ovládol Ligu majstrov. Kapitán Reece James verí, že jeho tím smeruje späť na vrchol.

„Sme v ďalšom finále. Priznám sa, že sme aj očakávali, že sa dostaneme do finále a získame trofej. Bude to pre nás veľký úspech,“ poznamenal James.

„Sme na správnej ceste, klopeme na dve re Ligy majstrov pre nasledujúcu sezónu, tabuľka Premier League je tesná,“ dodal. Chelsea je v Premier League aktuálne na 5. priečke.

Kým Londýnčania triumfovali v oboch dueloch, cesta Betisu Sevilla do finále bola náročnejšia. O jeho postupe napokon rozhodol až zásah Abdeho Ezzalzouliho na pôde talianskeho tímu AC Fiorentina.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Bol to veľmi ťažký zápas, pretože sme nepremenili väčšina našich šancí. V súboji proti skvelému súperovi sme sa trápili, v predĺžení sme však skórovali a to nás dostalo do finále. Sme šťastní,“ vyhlásil Isco. Kapitán Betisu v minulosti dlho hrával v Reale Madrid.

„Nad finále proti Chelsea ešte nemyslíme. Máme za sebou dve náročné stretnutia v semifinále, teraz je čas trochu to osláviť a chytiť nový dych. V nedeľu nás v lige čaká dôležitý súboj v kontexte boja o miestenku v Lige majstrov, až potom budeme myslieť na Chelsea,“ dodal.