Vráťme deti k pohybu a zdravému životnému štýlu – s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha

Čísla sú to alarmujúce. Európsky prieskum o zdraví nastavil obyvateľom Európskej únie nelichotivé zrkadlo – 53 % z nich má nadváhu. Ani Slovensko nemá byť na čo pyšné: patrí mu síce 5. priečka, ale od konca. Horšie je na tom už len Chorvátsko, Malta, Česko a Maďarsko. Nadváhu na Slovensku má 59 % obyvateľov! Pre udržanie zdravého životného štýlu je dôležité, aby bol nastavený už od detstva. Teraz môže k pozitívnej zmene prispieť každý jeden z nás.

Práve preto vznikla O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Jej poslaním je rozhýbať deti na celom Slovensku. V akadémii vedia, že pohyb je jednou z najdôležitejších aktivít, ktorá im pomôže byť zdravými a cítiť sa dobre. Nájdete ju na viac ako 150 školách na celom Slovensku.

Potrebu pohybu si uvedomuje aj O2, ktorá spoločne s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha prináša už 6. ročník súťaže pre základné školy. V aktuálnom ročníku môže akadémiu získať až 40 základných škôl. Oproti predošlému ročníku ide o takmer dvojnásobok škôl.

Ako dnes žijú slovenskí školáci?

To, ako bude naše telo zdravé a ako bude v dospelosti vyzerať sa do veľkej miery formuje už v mladosti. Medzinárodná štúdia HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) monitoruje zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov, vrátane Slovenska.

Aké sú teda aktuálne trendy v živote slovenských školákov? Biedne. Len pätina dievčat (19 %) a tretina chlapcov (28 %) vo veku 11 rokov vykonáva denne aspoň jednu hodinu fyzickej aktivity. Nadhmotnosťou, alebo obezitou, trpí pätina dievčat (21 %) a dve pätiny chlapcov (40 %) vo veku 11 rokov. „Zistenia u 11-ročných sú alarmujúce a môžu predznamenávať, čo v budúcnosti uvidíme v dospelej populácii. V tomto veku je obzvlášť dôležité dbať aj na pohyb, funkčnú zdatnosť, pohybovú a nutričnú gramotnosť,” uvádza Doc. MUDr. Adela Penesová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV.

Dve pätiny 11-ročných školákov a školáčok (38 – 39 %) malo rizikovo nízku úroveň funkčnej zdatnosti a vo vyšších vekových skupinách dievčat sa situácia zhoršovala. Takmer dve tretiny 15-ročných dievčat (58 %) vykazovala rizikovú úroveň funkčnej zdatnosti. „Nízka úroveň funkčnej zdatnosti je rizikový faktor rozvoja viacerých chorôb obehovej sústavy, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Zvyšovaním úrovne funkčnej zdatnosti u adolescentov prostredníctvom podpory pohybovej aktivity tak môžeme v dlhodobom horizonte zlepšiť zdravotný stav populácie,“ konštatuje Mgr. Peter Bakalár, PhD., člen HBSC tímu zodpovedný za oblasť pohybovej aktivity.

Štúdia HBSC z roku 2022 oslovila takmer 10 000 školákov a zisťovala, ako žijú a trávia svoj voľný čas. Kým viac ako polovica chlapcov vo veku 11 rokov (54 %) pravidelne participuje na organizovaných športových aktivitách aspoň raz týždenne, vo veku 15 rokov to je už iba tretina (31 %). Pre spoločnosti akou je mobilný operátor O2 je dôležité, ako trávia svoj voľný čas mladí ľudia. „V O2 si uvedomujeme nielen výhody, ale aj úskalia digitálneho sveta, v ktorom trávime čoraz viac času. Na zdravé vyváženie našich životov je pohyb nesmierne dôležitý, a preto sme sa už pred rokmi rozhodli podporovať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha, ktorá učí naše deti správne sa hýbať. S každou novou školou zapojenou do programu tak bude mať čoraz viac detí možnosť získať správne návyky na zdravý pohyb, a to je pre nás cieľ, s ktorým sa v O2 plne stotožňujeme,“ povedal generálny riaditeľ O2 Igor Tóth.

Nepriaznivé trendy sú aj v nutričnom správaní. Počas uplynulých 4 rokov bol zaznamenaný klesajúci trend v pravidelnom raňajkovaní u 13-ročných školákov a školáčok. Okrem toho u dievčat vo veku 13 rokov sa znížila úroveň konzumácie ovocia a zeleniny, a narástla spotreba energetických nápojov.

Podľa Štatistického úradu SR 52,9 % tínedžerov nekonzumuje ovocie každý deň, zeleninu nemá denne 47,3 % mládeže. Na Slovensku klesla aj spotreba mlieka, zo 48,7 kg na obyvateľa v roku 2013 na 43,9 v roku 2022. Pritom mlieko je jedným z hlavných zdrojov vápnika, ktorý je nevyhnutný pre zdravé kosti a zuby. Znížená konzumácia mlieka môže viesť k zvýšenému riziku osteoporózy, najmä u detí a dospievajúcich. Mlieko obsahuje aj iné dôležité živiny, ako sú bielkoviny, vitamíny skupiny B a minerály. Znížením jeho konzumácie môže dôjsť k ich deficitu. „Naším cieľom a zároveň poslaním je pomáhať vytvárať zdravé stravovacie návyky u detí od útleho veku. K tým neodmysliteľne patrí aj konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov. Brejky je obľúbený produkt, ktorý deťom chutí, no zabezpečí im aj potrebné živiny pre ich zdravý vývoj,“ vysvetľuje Andrea Horváthová zo spoločnosti MEGGLE Slovakia.

Ovocie a zelenina sú zase bohatým zdrojom vitamínov, minerálov a antioxidantov, ktoré sú nevyhnutné pre zdravý rast a vývoj detí. Nedostatok ovocia a zeleniny v strave je spojený s vyšším rizikom obezity a ďalších civilizačných chorôb. Vitamíny a antioxidanty obsiahnuté v ovocí a zelenine posilňujú imunitný systém a chránia deti pred infekciami. „OVKO Plus produkty sú vyrobené z čistého ovocia bez pridania konzervantov a cukru, preto sú vhodnou alternatívou k čerstvému ovociu. Vďaka svojmu praktickému baleniu sú skvelou voľbou nielen pre malých športovcov,“ hovorí Ľubomír Páleš, generálny riaditeľ spoločnosti NOVOFRUCT SK.

Pravidelný pitný režim je základom zdravého životného štýlu. Deti však často konzumujú aj športové a energetické nápoje, hoci mnohé nie sú fyzicky aktívne. Pritom najlepším nápojom pre hydratáciu je voda. Minerálna voda Budiš je svojím zložením prirodzeným iontovým nápojom, ktorý je ideálny na doplnenie minerálov a stopových prvkov, ktoré telo odplavilo počas športovania.

Rovnako dôležitá ako zdravá výživa je aj podpora pohybových aktivít. Motivácia detí k pohybu a výber vhodného športu sú kľúčové pre ich zdravý vývoj. Pravidelná fyzická aktivita pomáha budovať silné kosti a svaly, zlepšuje kardiovaskulárnu sústavu a podporuje zdravý rast a vývoj. Pohyb zlepšuje náladu, znižuje stres, úzkosť a zvyšuje sebavedomie. Štúdie navyše ukazujú, že fyzicky aktívne deti majú lepšie výsledky v škole.

Ako sa teda dá vyhrať akadémia?

Nominovať školu do súťaže o akadémiu môže každý, prihlasuje ju však riaditeľka alebo riaditeľ základnej školy. Prihlasovanie sa už začalo, a hoci potrvá až do 17. decembra, už 1. októbra sa začína hlasovacia fáza.

Do hlasovania sa dá zapojiť prostredníctvom SMS – z jedného telefónneho čísla raz denne a škola získa jeden hlas. Hlasovanie je bezplatné. Efektívnejšie je to prostredníctvom novinky – súťažných produktov. Sú nimi mliečne produkty rajo brejky, ovocné OVKO Plus, minerálna voda Budiš a aplikácia O2, kde nájdu zákazníci unikátny kód. Zadaním 7-miestného kódu z obalov súťažných produktov a z aplikácie O2, tak škola získava až 5 hlasov. Hlasovanie sa skončí 17. decembra, víťazné školy budú zverejnené do 30. decembra 2024.

Viac informácií k aktuálnemu ročníku nájdete na webe www.akademia.o2.sk.

