Vratko Rohoň z Iné Kafe najskôr uvažoval nad štúdiom práva, napokon však vyhralo letectvo - VIDEO

Kapela Iné Kafe sa v roku 2006 rozlúčila s fanúšikmi a oznámila svoj koniec. Frontman kapely Vratko Rohoň sa rozhodol stať sa pilotom a životný štýl punkrockovej hviezdy do toho nijakým spôsobom nezapadal. Kapela však napokon v krátkom čase prišla s comebackom a dnes oslavuje 30 rokov svojej existencie.

Vratko Rohoň si v rozhovore pre agentúru SITA pripomenul obdobie rozpadu kapely. „Proste som povedal – sorry chalani, ale už to nedávam,“ uviedol spevák a vysvetlil, že boli naozaj kapelou s punkovým životným štýlom.

„Boli sme síce známi a mali celkom slušné predaje. Na koncerty sme jazdili na starej Volge. Bola to taká pankáčina. Ja už som mal 30 rokov, a uvedomil som si, že toto nechcem nastálo, a že chcem robiť niečo iné,“ uviedol.

Fanúšikovská stránka za návrat

Frontman kapely najskôr uvažoval nad štúdiom práva, napokon sa však rozhodol pre letectvo. Ako priblížil, lietať sa dnes dá už naučiť aj formou kurzov za tri až štyri roky. „Takže tak som sa do toho vrhol a začal som lietať. Zistil som, ako to funguje, že ak chcem niečo dosiahnuť, rovnako ako v muzike, tak proste musí ísť striktne,“ doplnil spevák.

„Tak som proste vyhlásil, že končím. Skončili sme, pretože som sa tak rozhodol a chalani nechceli iného speváka,“ uviedol Vratko s tým, že fanúšikom to bolo ľúto. Ako pripomenul, kapela skončila v období, keď už nabiehali sociálne siete ako Facebook či YouTube, kde si ľudia Iné Kafe žiadali naspäť.

Dokonca vznikla aj fanúšikovská stránka za ich návrat na scénu. „Tak sme spravili ešte jeden koncert v Bratislave a jeden v Prahe. Vedeli sme, že bude vypredané, tak sme zaplatili kamery, koncert natočili, vydali DVD s tým, že tu máte, a koniec,“ uviedol Vratko.

Po comebacku profesionálnejšie



Frontman kapely popísal ich odchod zo scény ako emotívny zážitok zo strany fanúšikov. „Mysleli sme to vážne. Na konci horelo logo, ľudia revali, že to nie je možné,“ popísal Vratko. Na tlak fanúšikov tak došlo ku kompromisu a kapela sa dohodla, že bude robiť jeden až dva koncerty za rok, popritom, čo Vratko bude lietať.

„Potom to však už vyzeralo, že sa to naozaj zase roztrhne tá hrádza a budeme znovu hrať. Vtedy sme dali poradu s kapelou a ja som povedal, že chalani, poďme do toho, ale budeme fungovať inak,“ uviedol Vratko s tým, že jeho požiadavky boli, aby sa odkladali peniaze, zvýšil honorár, kúpia si vlastnú dodávku a budú mať svojich technikov.

„Že to už nebude taký punk, ako kedysi. No a to dodnes funguje,“ doplnil Vratko, ktorý si spomenul aj na fámy, že išlo o nafingovanú situáciu s comebackom. „Ale to nevymyslíš a veľa ľudí si to myslelo, že to bolo nejak nasimulované. To sa nedá, ty nemôžeš skončiť s niečím a nemať žiadny plán. Ja som proste skončil a išiel som študovať,“ dodal frontman kapely.

Vratko si súčasne pripomenul aj reakciu zvyšných členov kapely, keď im oznámil, že sa chce stať pilotom. „Samozrejme, že sa im to nepáčilo. Ale ja som to už nedával. No po comebacku sme začali naozaj fungovať inak, profesionálnejšie. Čiže to kapele vlastne prospelo,“ uzavrel spevák.