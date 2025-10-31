Vraj ju šikanuje už 20 rokov a nepozná pravidlá. Wozniacka sa obula do novinára: Peter, si klaun - FOTO

Bývalá svetová jednotka Caroline Wozniacka skritizovala televízneho komentátora Petra Bastiansena a tvrdila, že ju šikanuje už 20 rokov. Nedávno sa ostro vyjadril o možnom ukončení kariéry hviezdy na okruhoch WTA.
Dánka oznámila svoj odchod zo športu po Australian Open 2020, čím sa zdanlivo ukončila skvelá kariéra, v ktorej získala titul na Australian Open, udržala si prvé miesto v rebríčku a získala trofej na Turnaji majsteriek.
O tri roky neskôr po narodení dcéry Olivie a syna Jamesa sa však vrátila na kurty, no výsledky neboli také ako počas jej pamätnej éry.
Paródia na Australian Open?
Po prehre v osemfinále s Beatriz Haddad Maiou na minuloročnom US Open Wozniacka už viac nehrala a v júli priviedla na svet svoje tretie dieťa Maxa so svojím manželom a bývalým hráčom NBA Davidom Leeom.
Zatiaľ sa nevyjadrila o ďalšom návrate. A to zrejme vadilo spomínanému žurnalistovi. „Nerozumiem, prečo to neoznámi. Nikdy sa nevráti do vrcholového tenisu. Tá loď odplávala. Prečo to jednoducho nepovie? Na tom nie je nič zlé ani neprirodzené. Všetky veľké športové hviezdy robia takéto oznámenia, takže to jednoducho nechápem,“ uviedol Bastiansen pre web bt.dk.
Podľa svojich slov by „spadol zo stoličky“ a bola by to „paródia“, keby sa snažila získať divokú kartu na januárový prvý grandslamový turnaj roka 2026 v Austrálii. Organizátori by jej podľa novinára nemali vyhovieť.
Nepotrebuje divoké karty
Dánka na túto narážku reagovala na sociálnych sieťach. „Už viac ako 20 rokov ma Bastiansen šikanuje a osobne napáda v médiách, keď hovorí o veciach, ktorým nerozumie,“ napísala Wozniacka.
„Peter, si klaun a ako takzvaný ´tenisový expert´ by si mal poznať pravidlá. Môže byť ťažké sledovať ich, keď si sám nikdy nehral na vrcholovej úrovni. Mám zmrazené 71. miesto vo svetovom rebríčku, čo znamená, že nepotrebujem divoké karty na účasť na veľkých turnajoch,“ podotkla 35-ročná rodáčka z mesta Odense.
„Po mnohých rokoch tvrdého tréningu a tenisu na najvyššej úrovni mám právo robiť to, čo je najlepšie pre moju rodinu. Nerozumiem, prečo médiá stále používajú jeho citáty, keď v Dánsku existuje mnoho oveľa lepších odborníkov,“ doplnila.
Bastiansena vyzvali na odpoveď k tomu, čo tenistka napísala, no odmietol viesť „slovnú vojnu“ s 30-násobnou víťazkou turnajov na okruhoch WTA.