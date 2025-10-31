Pohánková vďaka postupu do štvrťfinále v Chennai skočila v ženskom rebríčku WTA do prvej päťstovky

Len nedávno sa mladá slovenská tenistka Mia Pohánková blysla skvelými výkonmi a celkovým tretím miestom na výberovom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu.
Odtiaľ zamierila čerstvo 17-ročná Levičanka do indického Chennai, kde sa na turnaji WTA 250 na tvrdom povrchu prebojovala už do štvrťfinále.
Pohánková ukázala svoju kvalitu. Na záverečnom turnaji pre juniorky obsadila skvelé tretie miesto
Víťazstvá nad favoritkami
Tretia najlepšia svetová juniorka prišla do Indie ako 659. hráčka sveta, ale v prvých dvoch kolách vyradila hráčky z druhej stovky rebríčka. Najprv si poradila s Japonkou Nao Hibinovou 7:5, 6:1 a v osemfinále zdolala Francúzku turnajovú deviatku Diane Parryovú z Francúzska 6:3, 6:4.
Po senzačnom postupe do štvrťfinále sa mladá Slovenka ocitla vo virtuálnom rebríčku WTA prvýkrát v najlepšej päťstovke, konkrétne na 460. priečke. Ak v Indii postúpi ešte ďalej, bude sa rádovo posúvať vyššie o desiatky miest.
Ďalší grandslamový titul z toho nebude. Pohánkovú vo štvrťfinále US Open stopla Britka Stosavljevicová
Ďalšia na rade Indonézanka
Súperkou Pohánkovej v súboji o postup do semifinále bude v piatok popoludní po 13.00 h SEČ nasadená štvorka, 82. hráčka rebríčka WTA, Janice Tjenová z Indonézie. Zverenka trénera Róberta Gašparetza Pohánková štartuje v Indii iba vďaka voľnej karte od organizátorov.