ZVS holding spustil najmodernejšiu linku na delostreleckú muníciu, na Slovensko sa presúva aj výroba Tatroviek - VIDEO

ZVS holding spustil v Dubnici nad Váhom najmodernejšiu výrobnú linku na delostreleckú muníciu. Ministerstvo obrany a CSG súčasne oznámili presun výroby Tatroviek na Slovensko v rámci rekordného kontraktu. Ako priblížila skupina CSG, nová linka v Dubnici nad Váhom je najmodernejším zariadením svojho druhu v Európe a významne prispeje k naplneniu cieľa zvýšiť celkovú výrobnú kapacitu pri veľkokalibrovej munícii na viac ako milión kusov ročne.
Generálny riaditeľ ZVS holding Jakub Krchňavý uviedol, že najmodernejšia linka svojho druhu v Európe predstavuje technologický skok, ktorý umožní výrazne navýšiť kapacitu výroby munície a naplniť potenciál Slovenska pri dodávkach munície pre spojencov v rámci nedávno oznámeného Slovenského muničného hubu.
„Výroba munície v Dubnici a výroba vozidiel Tatra v Moldave nad Bodvou sú súčasťou jedného príbehu rastu, modernizácie a technologických investícií,“ dodal Krchňavý.
Vysoko automatizované riešenie
Nová plniaca linka, nazývaná aj „šnekovačka“ tak významne posilní kapacity výroby delostreleckej munície kalibru 155 mm. Šnekovačka je vysoko automatizovaným riešením s riadeným ohrevom tela munície a presným dávkovaním trhaviny. Umožňuje plnenie munície od kalibru 81 mm až po 155 mm. Súčasne sa zmodernizovala aj výrobná hala, ktorý je vybavená bezpečnostnými prvkami vrátane 80-centimetrovej ochrannej steny.
Kaliňákovo ministerstvo uzavrelo zmluvu so ZVS holding na dodávky munície pre štáty Únie v objeme 58 miliárd eur
„Prevádzkové podmienky umožňujú dvojzmenný režim sedem dní v týždni. Celkové investície v závode ZVS holding v Dubnici nad Váhom, vrátane linky a jej zázemia, sú vo výške takmer 100 miliónov eur,“ doplnila skupina CSG.
Reakcia na rastúci dopyt po delostreleckej munícii v Európe
ZVS holding tak pokračuje v rozširovaní svojich kapacít. Robí tak v reakcii na rastúci dopyt po delostreleckej munícii v Európe, a tiež v reakcii na nedávne uzavretie rámcovej zmluvy s ministerstvom obrany v hodnote až 58 miliárd eur. Nová plniaca linka tak predstavuje jeden z pilierov plnenia dlhodobých záväzkov SR voči partnerom v EÚ a NATO. Skupina CSG doplnila, že výrobu veľkokapacitnej munície zastrešuje na Slovensku skupina MSM Group, ktorej prínos pre slovenskú ekonomiku sa rok od roku zvyšuje.
„Dane a odvody do slovenských verejných rozpočtov predstavovali v roku 2022 necelých desať miliónov eur, v roku 2023 vzrástli na 28 miliónov eur, v roku 2024 sa viac než zdvojnásobili na 65 miliónov eur a za rok 2025 budú podľa odhadov činiť približne 140 miliónov eur,“ spresňuje CSG.
Zodpovedá tomu súčasne aj rast pracovných miest. V slovenských firmách MSM Group v roku 2023 pracovalo 761 zamestnancov, v roku 2024 sa ich počet zvýšil na 1 029 a v roku 2025 je to už 1 600 ľudí. V roku 2026 by mal počet zamestnancov MSM Group prekročiť hranicu 2 000.
Rekordný kontrakt na Tatrovky
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) informoval aj o získaní rekordného kontraktu na 4 000 vozidiel Tatra spoločnosťou Tatra Defence Slovakia. „Budú sa vyrábať v Moldave nad Bodvou, kde v tejto súvislosti vznikne viac ako 300 pracovných miest. Plníme tak záväzok rozvíjať slovenský obranný priemysel a zároveň podporovať zamestnanosť v regiónoch, ktoré to najviac potrebujú,“ uviedol minister obrany.
Zbrojársky priemysel na Slovensku ožil a má miliónové zisky, VOP Nováky navýšila svoje tržby skoro štvornásobne
Rezort už v decembri minulého roku pri uzatvorení kontraktu na nákup vozidiel Tatra v spolupráci s českým rezortom obrany požadoval, aby výroba vozidiel Tatra pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) bola v maximálnej možnej miere lokalizovaná na Slovensku.
Vznikol preto nový závod v Moldave nad Bodvou. Správnosť tohto kroku potvrdil podľa skupiny CSG práve aktuálny úspech spoločnosti Tatra Defence, ktorá získala zákazku z krajiny juhovýchodnej Ázie na dodávku 4 000 vozidiel. Ide o vojenské vozidlá T-810 M v hodnote viac ako jednej miliardy amerických dolárov.
Nejde o luxus, ale nevyhnutnosť
CEO divízie CSG Defence Jan Marinov vysvetlil, že materský výrobný podnik Tatry v českej Kopřivnici napriek postupne rastúcej kapacite nedokáže pokryť obrovský dopyt po vozidlách Tatra na najrôznejších svetových trhoch. Práve preto tento rekordný kontrakt uzavrela spoločnosť Tatra Defence Slovakia. Prenos výroby na Slovensko podľa jeho slov tak nie je luxusom ale nevyhnutnosťou.
Závod v Moldave sa tak podľa generálneho riaditeľa MSM Land Systems Michala Baláža musí rýchlo pripraviť na prudký nárast výroby. „Je to náročné aj preto, že Tatry nie sú ani zďaleka jediným výrobným programom, ktorý v Moldave rozvíjame. Podnik sa venuje aj opravám ťahaných a samohybných húfnic či bojových vozidiel pechoty západného aj východného pôvodu. Na zvládnutie rekordného kontraktu na 4 000 Tatroviek potrebujeme viac ako 300 nových zamestnancov. Ich nábor a odborná príprava budú veľkou výzvou, na ktorú sa teším,“ dodal Baláž.
„Slovensko bolo historicky významným výrobcom vozidiel Tatra – samotná značka má napokon aj slovenské korene, keďže prvé vozidlá s tatrováckym podvozkom boli testované práve v našich horách. Som nadšený, že sa výroba Tatroviek vo veľkom rozsahu na Slovensko vracia a že s tým súvisí vznik niekoľkých stoviek pracovných miest v Moldave. Verím, že na tento rekordný kontrakt, na 4 000 vozidiel, nadviažu v budúcnosti ďalšie,“ doplnil minister obrany, ktorý tak spoločne a CSG deklaruje, že Slovensko bude nielen európskym lídrom vo výrobe delostreleckej munície, ale aj významným centrom výroby vojenských vozidiel Tatra.