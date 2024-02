Vláda podporí rozvoj elektromobility, majitelia elektrických vozidiel budú môcť ušetriť pri diaľničných poplatkoch

Vláda sa zameria nielen na podporu slovenských automobiliek a lokálneho dodávateľského reťazca v náročnej transformácii z výroby vozidiel s klasickým pohonom na elektromobily ale aj rozšírenie elektromobility medzi ľuďmi a firmami na Slovensku.

Taký je podľa Slovenskej asociácia pre elektromobilitu (SEVA) obsah uznesenia, ktoré by dnes mal kabinet prijať na svojom špeciálnom výjazdovom rokovaní k automobilového priemyslu v Košiciach. Samotné uznesenie ešte oficiálne zverejnené nie je.

Predmet rokovania bude iný

Hoci predmetom rokovania nebude priamo aktualizácia Akčného plánu pre rozvoj elektromobility, množstvo opatrení v uznesení zodpovedá podľa asociácie návrhom, ktoré pripravila a detailne komunikovala ostatný mesiac s Ministerstvom hospodárstva SR. Týkali sa tak podpory pre zavádzanie elektromobilov na cestách, rozvoja nabíjacej infraštruktúry a s ňou súvisiacej energetickej sústavy ako aj rozvoja automobilového a batériového priemyslu.

„Efektívnu transformáciu na elektromobily berie celý európsky automobilový priemysel veľmi vážne, a to najmä v krajinách, kde bolo toto odvetvie motorom ekonomiky dávno predtým, ako sa svetovým lídrom vo výrobe automobilov na obyvateľa stalo Slovensko,“ tvrdí riaditeľ SEVA Patrik Križanský a poukazuje na to, že vláda sa správne rozhodla podporiť existujúce automobilky a miestnych dodávateľov pri tejto transformácii.

Priorita zostáva rovnaká

„Našou prioritou ďalej ostáva aj rozvoj ekosystému elektromobility v rámci našej krajiny, lepšia adaptácia batériových vozidiel v bezemisnej doprave a viac elektromobilistov na cestách,“ doplnil.

Čo sa týka opatrení, SEVA hovorí, že do 30. júna tohto roka má ministerstvo financií posúdiť možnosti na prijatie opatrení, ktoré by zvýhodnili nákup a leasing elektromobilov v kategóriách M a N.

„Vyzerá to tak, že vláda chce do štyroch mesiacov spraviť jasno v tom, či na Slovensku budeme mať dotácie na elektromobily alebo nie. SEVA opakovane upozorňuje na príležitosť zaviesť dotačné programy z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR,“ uviedol Križanský.

Vláda tiež podľa SEVA správne identifikovala potrebu zahrnúť do dotačných schém aj neverejnú nabíjaciu infraštruktúru. Inštaláciu neverejných nabíjačiek chce zaradiť medzi oprávnené výdavky v rámci existujúcich podporných programov pre domácnosti aj podnikateľské subjekty. Až 80 % všetkých nabíjaní sa realizuje práve na domácich či firemných nabíjačkách, ktoré nie sú prístupné verejnosti. Preto je výstavba infraštruktúry súčasťou dotačných schém napríklad v Rakúsku alebo v iných krajinách EÚ.

Dočasné zvýhodnenie elektromobilov

Do 30. júna má taktiež podľa SEVA ministerstvo dopravy zaviesť dočasné zvýhodnenie elektromobilov pri poplatkoch za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike.

„Hoci konkrétna podoba tohto opatrenia v uznesení definovaná nie je, možná je zľava z ceny diaľničnej známky alebo úplné odpustenie diaľničných poplatkov pre elektromobily tak ako je to napríklad v Českej republike,“ priblížil Križanský.

Ministerstvo financií má taktiež podľa asociácie do konca roka nájsť spôsoby, ako zvýhodniť elektromobily aj pri odpisoch. Kabinet by mal taktiež podporiť rozvoj distribučnej siete elektrickej energie, a to nielen v súvislosti s elektromobilitou.