V priemyselnom parku Kechnec by mali vyrásť nové logistické haly, prácu by tak našlo viac ako 150 ľudí

V priemyselnom parku Kechnec by mali vyrásť nové skladovacie priestory. Podľa zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie by v logistických halách mohlo nájsť prácu okolo 150 až 160 stálych zamestnancov.

S výstavbou by sa malo začať už v treťom kvartáli tohto roka, plánovaný termín uvedenia do prevádzky je rok na to. Celkové investičné náklady zámer nešpecifikoval.

„Logistická hala bude slúžiť pre skladovanie tovarov vo forme materiálov a výrobkov. Vzhľadom na výrobu v lokalite sa uvažuje so skladovaním tovarov pre automobilový a elektrotechnický priemysel,“ uvádza sa ďalej v zámere.

Ten pritom uvažuje s výstavbou logistickej haly a potrebnej infraštruktúry. Pozostávať bude zo skladovej haly s včlenenou administratívno-sociálnou budovou, nádrže požiarnej vody so strojovňou, vrátnicou, areálových komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov.

Haly by sa mali nachádzať v centre jestvujúceho priemyselného parku Kechnec. Vzhľadom na polohu sa počíta s možnosťou prepojiť areály južne pod riešeným pozemkom firmy Marelli PWT Kechnec Slovakia a Marelli Kechnec Slovakia. Tie sa zameriavajú primárne na výrobu, nové haly by im tak ponúkli optimálne riešenie pre potrebné skladové kapacity a logistiku. Samotná prevádzka by mala prebiehať v štyroch zmenách.