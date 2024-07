Pri Prešove by malo vyrásť nové priemyselné a logistické centrum, prácu tu môžu nájsť desiatky ľudí

V obci Haniska pri Prešove by malo vyrásť nové priemyselné a logistické centrum. Vybudovať ho tam plánuje spoločnosť KIMEX Group. Viacúčelová hala by mala byť určená na distribúciu, ľahkú výrobu, montáž, obchodné aktivity či služby rôzneho charakteru.

20-miliónová investícia

Ako ďalej firma informuje v zámere predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, v prípade skladových priestorov by mala hala slúžiť na skladovanie trvanlivého potravinového tovaru a nápojov, spotrebného a priemyselného tovaru. Celková investícia by mala dosiahnuť 20 mil. eur. V centre by mohlo pracovať 165 ľudí.

„Dispozičné riešenie hál je navrhnuté ako jeden veľkopriestor so vstavkom pre administratívu a zázemie. Skladovací priestor má samostatné vstupy s rampami pre zásobovacie vozidlá a samostatný vstup cez rampu,“ uvádza zámer.

S výstavbou sa začne v marci

Celková plocha pozemku je 48-tisíc metrov štvorcových, plocha stavieb je takmer 27-tisíc metrov štvorcových. Navrhovaná činnosť zahŕňa aj 65 parkovacích miest.

S výstavbou by sa mohlo začať v marci budúceho roka, trvať by mala jeden rok. Užívateľom centra bude podľa predpokladov investora jedna väčšia alebo viaceré menšie spoločnosti.